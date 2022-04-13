قال قائد الجيش السابق أن بيدرو كاستيلو طلب منه ترقية العقيد

و خلال دورة لجنة الرقابة التابعة لكونغرس الجمهورية, القائد العام السابق للجيش، خوسيه فيزكارا، صدق على النسخة التي طلب الرئيس بيدرو كاستيلو من العقيد كارلوس سانشيز كاشوامانكا وسيرو بوكانيجرا لويزا الترويج لها.

شارك القائد السابق كشاهد على فريق عمل البرلمان، عبر مؤتمر افتراضي. قدم سلسلة من لقطات الشاشة لما يبدو أنه رسائل كان سيشاركها معها. الرئيس، الذي أنقذه في اتصالاته مثل «إثبات».

وبهذه الطريقة، أكد أنه طُلب منه ترقية العقيد. في حالة بوكانيجرا، طلب منه ترقيته إلى منصب العميد.

«طلبت من الرئيس أن يكون لدينا فقط وزير الدفاع (والتر أيالا) وهو. بالتأكيد، وافق. شرحت له مرة أخرى «هذا الرجل المحترم لا أستطيع أن أصعد». واستمع إلي الرئيس بهدوء حتى قال، في النهاية، «حسنا، سيدي الجنرال، سنحترم القرار الذي اتخذته كمؤسسة». لكنه قال: «أريد فقط أن أسألك شيئا. قل لي ولا يمكننا فعل أي شيء للسيد سيرو بوكانيجرا؟ لقد اصر بالفعل على واحد او واحد فقط».

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الرسائل التي تلقاها من الرئيس أنه طلب منه الاتصال بسكرتير قصر الحكومة آنذاك، برونو باتشيكو، وهو أمر غريب بالنسبة لفيزكارا.

كتب الرئيس له على واتساب: «جنرال، مساء الخير، أطلب منك التحدث إلى برونو حول بعض القضايا الملحة». ثم أرفق جهة اتصال السكرتير السابق.

«لم يكن هناك موضوع (للمناقشة) مع السكرتير. عادة، القناة هي وزير الدفاع»، قال فيزكارا خلال شهادته في الكونغرس.

وبهذه الطريقة، أكد أن هناك ضغطًا من جانب برونو باتشيكو، الذي كان بالفعل بموجب أمر احتجاز وقائي يبلغ 36 عامًا. أشهر في حالة جسر تاراتا الثالث.

«يرسل لي رسالة أخرى، يبدو أنه كان يرسلها من الأمر الذي وضعه له شخص ما. وتقول: «قائد الجيش فيكتور هوغو توريس كيسبي للعقيد»، ويضيف.

في رسائل الشاشة، يمكنك أن ترى أن هذه الرسالة تحتوي على إشعار بأنه تمت إعادة توجيهها من دردشة أخرى. وهذا يعني أن الرئيس كان يتلقى طلبات أو أوامر من شخص ثالث حول الأشخاص الذين سيتم الترويج لهم داخل القوات المسلحة.

وأكد رئيس لجنة الرقابة في الكونغرس، هيكتور فينتورا، أنه استمع بالفعل إلى 25 شاهدا في هذه القضية. من بين هذه، تغيرت جودة 8 من هذه إلى «بحث».

حضر قائد الجيش السابق الجنرال خوسيه فيزكارا لجنة التدقيق كشاهد | VIDEO: TV Perú

ما هي فضيحة الترويج في القوات المسلحة؟

ظهرت حالة الترقيات في القوات المسلحة عندما أزال بيدرو كاستيلو رئيس الجيش بشكل مفاجئ. ، الجنرال خوسيه فيزكارا، ورئيس سلاح الجو، الجنرال خورخي تشابارو، في بداية نوفمبر 2021.

وقد تم تعيين الجنرالات من قبل الرئيس في أغسطس، وأفادوا بعد أن تلقى ضغوطا من و زير الدفاع آنذاك, و والتر أيالا, و السكرتير السابق لقصر الحكومة, برونو باتشيكو, لتعزيز الضباط المرتبطين بالحكومة بصورة غير منتظمة. لم تتحقق هذه العروض الترويجية.

وهكذا، فتح مكتب المدعي العام للأمة تحقيقًا في 11 نوفمبر ضد أيالا وباتشيكو، زاعمًا ضغوطًا مزعومة على قادة الجيش والقوات الجوية لصالح بعض الضباط في عملية الترقية السنوية.

استقال كلا المسؤولين ويجري التحقيق معهم الآن لتحديد ما إذا كانوا قد ارتكبوا «ارتكاب مزعوم لجرائم إساءة استخدام السلطة والرعاية غير القانونية، المنصوص عليها والمعاقبة عليها في القانون الجنائي»، وفقا لوثيقة من مكتب المدعي العام.

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