في الذكرى 61 لهابي لورا، استعراض العام الذي توج فيه بطل العالم للملاكمة

«هذه هي فرصة العمر» ميغيل 'سعيد' لورا قال إل تيمبو في 9 أغسطس 1985 في ما قبل المعركة المثيرة التي كرسته كبطل العالم وزن البانتامات للمجلس العالمي للملاكمة -WBC- ضد المكسيكي دانيال سرقسطة. لم يكن المفضل، إلا في موطنه مونتيريا، الذي تم ذكره كثيرًا في تلك الأيام بفضل pugilist البالغ من العمر 24 عامًا في ذلك الوقت.

في 12 أبريل، يبلغ الملاكم 61 عامًا، وما هي أفضل طريقة للاحتفال بولادته من استحضار واحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة الكولومبية التي حدثت في وقت لم يكن لديه حتى ذلك الحين أي سبب للاحتفال في هذا المجال؛ في الواقع، كان أقرب شيء لمحاولة النصر هو بالضبط في رباعية نيابة عن برناردو كارابالو، في 4 يوليو 1967، عندما لعب للمرة الثانية لقب وزن البانتامات ضد اليابانية ماسايكو هارادا.

ومع ذلك، بعد سنوات من المعركة التي اعتبرها كارتاخينا نفسه «واحدة من أكثر عمليات السطو إثارة للاشمئزاز في تاريخ الرياضة»، ستدخل كولومبيا الحلبة أوليمبوس بفضل لقب أنطونيو سيرفانتس «كيد بامبيلي» ورودريغو روكي فالديز والأخوين ريكاردو وبرودينسيو كاردونا.

مع هذه الخلفية، وصل لورا إلى ميامي بسجل يحسد عليه: حتى ذلك اليوم كان قد لعب 22 نزالا، فاز الجميع و 12 منهم من خلال الضربة القاضية؛ ولكن مع ذلك وأنه لم يكن المفضل في اللقب، بدءا من المكسيكي كونه بطل الدفاع، وقبل أيام من المباراة، نفسه قد ذكر أن الكولومبي «يفتقر إلى شيء ما»، وكان صحيحا: كانت لورا 1.63 فقط، وهو ما يمثل عيبا مقارنة مع 1.67 لأمريكا الوسطى.

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كان محليًا في الولايات المتحدة، لكن سرقسطة لم يقدر أن المعارك عاشت قبل الجرس الأول؛ لأنه على الرغم من أن كلاهما كان أعسر ًا، إلا أن التدريب الذي حصل عليه المولود في مونتيريا كان شديدًا لدرجة أنه خسر بقرار بالإجماع.

بعد ذلك الانتصار على دانيال سرقسطة، قامت لورا بإحياء مشاركاتها المظفرة بموسيقى غولدفينش الأمريكية، وهي عصابة لم تتركها حتى اليوم الذي فقدت فيه حكمها، بعد ثلاث سنوات.

هل كانت المعركة سهلة؟ لا، كانت التوقعات هي الفائز بالمكسيكي، لكن اتزان الكولومبي كان متفوقًا وأرسل خصمه مرتين إلى اللوحة بين الدورتين الرابعة والخامسة. كانت شائعات خروج المغلوب قوية في المدرج في ميامي وكولومبيا، لكن سرقسطة وقفت حتى الجولة الأخيرة.

سجلت البطاقات، التي قدمها القضاة توني جاستيلانو وميغيل دونت ولو فيليبو 116-109 و 118-107 و 115-110 على التوالي، مما أعطى الانتصار للمونتيري الذي جعل البلد بأكمله «سعيدًا».

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في وقت لاحق، دافع ميغيل لورا عن هذا اللقب سبع مرات، وبالتالي مد أسطورته: ويلفريدو فاسكيز، إنريكي سانشيز، ألبرتو دافيلا، أنطونيو أفيلار، راي مينوس، لوسيو 'Submachine' لوبيز وألبرتو دافيلا لم يتمكنوا من محاربة الكولومبي الذي، في تلك النجارتين الأخيرتين، كان يرافقه الأكورديون و صوت نذير لخورخي أوناتي، الصداقة التي بدأت في عام 1986.

استمرت إقامة monterian في الجزء العلوي من CMB حتى عام 1988، عندما انتزع المكسيكي راؤول جيبارو لوبيز اللقب منه في فندق هيلتون في لاس فيغاس، نيفادا. هناك، فاز الأخير بقرار بالإجماع. لم يكن دفاع الكولومبي المهتز كافياً لمواجهة لكمات منافسه. فاز باللقب ضد مكسيكي وخسره أمام شخص من ذلك البلد، وهي حقيقة أخرى تضيف إلى خلاصة البيانات التي تنتمي إلى أسطورة الملاكمة الكولومبية.

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