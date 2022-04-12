امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا تطلب القتل الرحيم في سوليداد، أتلانتيكو: «إذا لم أنجح، فسأفعل ذلك بمفردي»

تعيش فابيولا بيتانكورت، وهي امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا تعيش في بلدية سوليداد (أتلانتيكو)، ولكن من ميديلين، فياكروسيس يوميًا: أمراضها الستة تسبب ألمها المستمر الذي لا يمنعها فقط من المشي، ولكن بشكل عام، لتعيش حياة جيدة. لهذا السبب، قرر التقدم بطلب إلى EPS له للقتل الرحيم.

في حوار مع صحيفة El Heraldo، قالت امرأة أنتيوكيا إنه بمرور الوقت، أدت الأمراض التي تصيب بها إلى تدهور جسدها، مما تسبب لها في المعاناة من ألم شديد كل يوم. لأنها تعيش وحدها في غرفة للإيجار في حي El Sol, ولأنها لا تملك أفراد عائلة مقربين يمكنهم مساعدتها في إدارة حالتها, طلبت من EPS Mutualser قتلها الرحيم.

على الرغم من حقيقة أن المرأة البالغة من العمر 70 عامًا قد أعربت عن حالتها الصحية وأعربت عن رغبتها في الحصول على القتل الرحيم، وفي أكثر من مناسبة طلبت من EPS أن تخبرها ما هي عملية تنفيذ الإجراء، فقد أكدت لراديو RCN أن موتوالسر لا يريد تقديمه معلومات حول هذا الموضوع.

وقال بيتانكورت لمحطة اذاعة بوغوتا «في كل مرة أذهب فيها الى مواعيد طبية، أطلب من المهنيين الصحيين إرشادي من أجل تقديم هذا الطلب، ولكن لا أحد يعطيني المعلومات المقابلة للقيام بالقتل الرحيم الذي هو بالفعل قانوني في بلدنا».

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وأكدت فابيولا من جديد أن الأمراض المتعددة التي تصيب بها باستمرار والتي تسبب أيضًا ظهور تقرحات على جسدها، وأخبرت إل هيرالدو أنها ستواصل الكفاح من أجل القتل الرحيم، وأكدت أنها إذا فشلت في تنفيذ الإجراء بشكل قانوني، فإنها ستحاول القيام بذلك بمفردها.

بالنظر إلى حالة بيتانكورت الصحية، ولأن حالتها الاقتصادية لا تسمح لها بالحصول على رعاية أفضل، حيث أنها لا تتلقى سوى 80،000 دولار شهريًا من الحكومة لأنها لم تتمكن من التقاعد، اتصل راديو آر سي إن بمكتب الاتصالات التابع لـ EPS Mutualser للاستفسار عن الشكاوى من امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، والتي أجابت أنها، في الوقت الحالي، تحقق في القضية.

من جانبها، طلبت فابيولا، في خضم المعاناة، من EPS قبل ميكروفونات راديو بلو ضمان وصولها إلى القتل الرحيم، حيث أكدت أنها تعيش ليلا ونهارا «مع ألم في ساقيها والوركين والذراعين والكتفين. أحياناً أبكي».

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تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2015، أصبح القتل الرحيم قانونيًا في كولومبيا، ومع ذلك، لم تقم المحكمة الدستورية حتى يوليو الماضي 2021 بتمديد الحق في الموت الكريم للمرضى غير النهائيين الذين عانوا من «معاناة جسدية أو عقلية شديدة من إصابة جسدية أو خطيرة و الأمراض المستعصية». حتى الآن، وافق اثنان من الكولومبيين على القتل الرحيم في ظل هذه الشروط: فيكتور إسكوبار و مارثا سيبولفيدا.





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