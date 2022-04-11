ريال مدريد ضد تشيلسي لايف: أوقات وقنوات الإياب الثانية في إسبانيا لدوري أبطال أوروبا 2022

أوقات وقنوات ريال مدريد ضد تشيلسي لايف. يحصل «البيض» يوم الثلاثاء 12 أبريل على «البلوز» في ملعب سانتياغو برنابيو لربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في المحطة الأولى، فاز فريق كارلو أنشيلوتي 3-1 بثلاثة أضعاف من نجمه الأول: كريم بنزيمة.

ليس هناك شك في أن لوحة «merengue» تمر بهدية رائعة. وهو زعيم لاليغا سانتاندر مع 12 نقطة الفرق على الثانية، برشلونة. وفي دوري أبطال أوروبا لديه صدارة هدفين، مما سيسمح له باللعب بمزيد من aplomb ضد الإنجليز من صافرة الافتتاح. كما أنها ستحظى بدعم هائل من شعبها.

الفريق بأكمله على مستوى جيد، حول ما هم عليه في المنطقة الأمامية: لوكا مودريتش، فينيسيوس وكريم بنزيمة. لدى «غاتو» 11 هدفًا في المسابقة: 6 منهم سجلوا في آخر مباراتين (3 إلى باريس سان جيرمان و 3 أهداف لتشيلسي). قدرته الكبيرة على التهديف لا تتوقف أبدا عن مفاجأة عالم كرة القدم.

Karim Benzema y Vinicius, la dupla que la viene rompiendo en Champions League 2022.

يأتي ريال مدريد من الفوز 2-0 على خيتافي على أرضه بأهداف من كاسيميرو ولوكاس فاسكيز. يصل الإسبان مع أفضل ما في فريقهم. سوف يعانون فقط من فقدان إيدر ميليتاو. حتى الخسارة بفارق الهدف ستتقدم إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. كل شيء في صالحك.

تشيلسي، من جانبها، تواجه وقتًا عصيبًا بسبب نتيجة المحطة الأولى. سيكون عليه الفوز بهدفين ليأخذ المباراة إلى الأهداف التكميلية. سيكون تسجيل الهدف الأول مفتاحًا لمواجهة كل ما تبقى. ملاحظة: لا توجد زيارة مزدوجة. أي حال، يمكن أن يحدث أي شيء.

سجل توماس توشيل 6-0 في نهاية الأسبوع الماضي أمام ساوثامبتون في الجولة 32 من الدوري الممتاز. في الوقت الحالي يتم وضعهم في المربع 3 مع 62 نقطة، 12 وراء زعيم مانشستر سيتي. ليفربول في المرتبة الثانية مع 73.

جدول ريال مدريد ضد تشيلسي

- جواتيمالا/1:00 مساءً

- هندوراس/1:00 مساءً

- السلفادور /1:00 مساءً

- كوستاريكا/1:00 مساءً

- بنما/ 2:00 مساءً

- المكسيك/2:00 مساءً

- بيرو/ 2:00 مساءً

- كولومبيا/ 2:00 مساءً

- الإكوادور/2:00 مساءً

- بوليفيا /3:00 مساءً

- فنزويلا/ 3:00 مساءً

- باراجواي/ 3:00 مساءً

- الولايات المتحدة (ميامي) /3:00 مساءً

- شيلي/ 4:00 مساءً

- الأرجنتين/ 4:00 مساءً

- أوروجواي/ الساعة 4.00 مساءً

- براسيل/ 4:00 مساءً

- إسبانيا/9:00 مساءً

قنوات لمشاهدة ريال مدريد ضد تشيلسي

- الأرجنتين/ESPN وستار+.

- بوليفيا/ESPN وستار+.

- البرازيل/تي إن تي سبورتس، HBO ماكس وGUIGO.

- تشيلي/ESPN وستار+.

- كولومبيا/ESPN وستار+.

- كوستاريكا/ESPN وستار+.

- السلفادور/ESPN وستار+.

- غواتيمالا/ESPN وستار+.

- هندوراس/ESPN وستار+.

- المكسيك/تي إن تي سبورتس و HBO Max.

- نيكاراغوا/ESPN وستار+.

- بنما/ESPN وستار+.

- بيرو/ESPN وستار+.

- باراغواي/ESPN وستار+.

- إسبانيا/موفيستار +.

- الولايات المتحدة/TUDN الولايات المتحدة الأمريكية، Univision و Paramount+.

- أوروغواي/ESPN وستار+.

- فنزويلا/ESPN وستار+.

Lista de convocados de Real Madrid para la vuelta con Chelsea por Champions League.