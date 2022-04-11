AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
الاثنين 11 أبريل 2022
عربي

رد بيتو دا سيلفا على أحد المعجبين أنه أطلق عليه اسم «ترونكو» على Instagram

لم يحفظ لاعب كرة القدم UCV أي شيء ورد على التعليقات السيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Newsroom Infobae

11 أبريل 2022

سجل بيتو دا سيلفا مرة أخرى في فوز يونيفرسيداد سيزار فاليخو 2-0 على سبورتينغ كريستال ليوم المباراة 9 من الدوري الأول. على الرغم من ذلك، لا يتوقف لاعب كرة القدم عن تلقي تعليقات سيئة من المشجعين واستغرق وقتًا للإجابة على الشخص الذي أطلق عليه اسم «الجذع».

وعلق أحد المستخدمين في منشور، الذي لم يتوقع أن يستجيب له جناح «الشاعر»: «ما مدى السوء الذي يجب أن يشعر به أن فريقًا يضربك بتسعة لاعبين وفوق ذلك، فإن جذع بيتو 'يسجل هدفًا». «الحسد يقتل»، وكتب.

«اعتقدت أنه سيصاب عند الاحتفال»، كتب معجب آخر، ولكن مع تهجئة سيئة. لذا، قال له «بيتوتو» ما يلي: «تعلم الكتابة ثم تعتقد».

Foto: Instagram
Foto: Instagram