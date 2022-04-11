رد بيتو دا سيلفا على أحد المعجبين أنه أطلق عليه اسم «ترونكو» على Instagram

سجل بيتو دا سيلفا مرة أخرى في فوز يونيفرسيداد سيزار فاليخو 2-0 على سبورتينغ كريستال ليوم المباراة 9 من الدوري الأول. على الرغم من ذلك، لا يتوقف لاعب كرة القدم عن تلقي تعليقات سيئة من المشجعين واستغرق وقتًا للإجابة على الشخص الذي أطلق عليه اسم «الجذع».

وعلق أحد المستخدمين في منشور، الذي لم يتوقع أن يستجيب له جناح «الشاعر»: «ما مدى السوء الذي يجب أن يشعر به أن فريقًا يضربك بتسعة لاعبين وفوق ذلك، فإن جذع بيتو 'يسجل هدفًا». «الحسد يقتل»، وكتب.

«اعتقدت أنه سيصاب عند الاحتفال»، كتب معجب آخر، ولكن مع تهجئة سيئة. لذا، قال له «بيتوتو» ما يلي: «تعلم الكتابة ثم تعتقد».