أثار لويس دياز «الغيرة» من لاعب ليفربول التاريخي قبل المباراة ضد سيتي

Soccer Football - Champions League - Liverpool Training - AXA Training Centre, Liverpool, Britain - February 15, 2022 Liverpool's Luis Diaz during training Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

كان لويس دياز أحد الأحاسيس العظيمة لكرة القدم الأوروبية في الأسابيع الأخيرة. مهاجم المنتخب الكولومبي، الذي تم اختياره كأفضل توقيع لسوق الشتاء، يواصل تسجيل عروض جيدة مع ليفربول قبل موسم 2021-22.

يوم الأربعاء الماضي، تم اختيار لا غواجيرا مواطن بارانكاس كشخصية في المباراة ضد بنفيكا المحطة الأولى من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا UEFA. ساعد مساعدة ساديو مانيه (37 ') والنتيجة في نهاية المباراة (87') ليفربول على الفوز 3-1 في استاديو دا لوز، في البرتغال،

ملأ مدرب الفريق الإنجليزي يورغن كلوب، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين واللاعبين السابقين في المؤسسة لاعب كرة القدم الكولومبي بالثناء. هذه المرة كان ديرك كويت، المهاجم السابق الذي ارتدى ألوان الفريق بين عامي 2006 و 2012. خلال الفترة التي قضاها في ليفربول، لعب المعبود الهولندي ما مجموعه 286 مباراة، وسجل 71 هدفًا وفاز بلقب (كأس الدوري 2012).

نشر موقع ليفربول الرسمي هذا السبت عمود رأي من قبل كويت اعترف فيه بأنه «غيور» على القدرات الرياضية الكولومبية: «كان بإمكاني الركض قليلاً عندما كنت لاعبا، ولكن يجب أن أعترف أنني أشعر بالغيرة من رئتي لويس دياز. قدرتها على التحمل مذهلة. يبدو أن الضغط يحملها في الأوردة، لذلك ليس من المستغرب أن نرى لماذا تكيفت بسرعة مع نظام يورغن كلوب».

وبالمثل، كان اللاعب السابق مندهشًا من الاقتران الذي كان لدى «لوتشو» مع زملائه الآخرين، متفهمًا أنه لا يزال يتعلم التحدث باللغة الإنجليزية. «وصل إلى ليفربول في منتصف الموسم، ولا يتحدث اللغة الأم وسقط في نظام، من المفهوم، أخذ لاعبين آخرين بعض الوقت للتعرف».

«بالإضافة إلى مستويات لياقتها البدنية، قدرتها لا تصدق. وهو الآن يسجل أهدافا مهمة، وإعطاء مساعدة كبيرة. عندما تراه المراوغة مع الكرة، يبدو أنه لا يزال لديه وجهة نظر كاملة من الميدان، لرؤية لاعبين آخرين وجعل تمريرات سهلة. الشيء المثير: أعتقد أنه يمكن أن يتحسن أكثر فأكثر «، اختتم المعيار الهولندي.

Dirk Kuyt, exjugador del Liverpool, destacó las condiciones de Luis Díaz. Foto: archivo particular

بعد الفوز على بنفيكا خلال الأسبوع، أعاد كلوب تكريس بضع كلمات لدياز ولاحظ فرحته بتوظيفه: «إنه لاعب بارز. وهو أفضل لاعب على المستوى العالمي. إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع لويس كل يوم وأنا أكثر من سعيد لأننا قررنا التوقيع عليه في يناير».

منذ وصوله إلى ليفربول، لعب غواجيرو 13 مباراة، ستة منها للدوري الممتاز، وثلاثة في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وواحدة أخرى في كأس الدوري. بالإضافة إلى ذلك، يتراكم ثلاثة أهداف ومساعدة واحدة.

سيواجه كل من ليفربول ومانشستر سيتي بعضهما البعض هذا الأحد في استاد الاتحاد خلال المباراة 32 من الدوري الممتاز. قد ينتهي هذا الالتزام بالحكم على اللقب, منذ, مع ستة تواريخ للذهاب, نقطة واحدة فقط تفصل كلا الفريقين: «المواطنون» هم الأول مع 73 وحدات, بينما «Reds» في المرتبة الثانية مع 72. ستقام المباراة من الساعة 10:30 صباحًا (التوقيت الكولومبي).

دعونا نتذكر أن لويس دياز يعرف بالفعل ما هو عليه وضع علامة على المدينة كزائر. في 21 أكتوبر 2020، فاز أولئك الذين قادوا بيب جوارديولا على بورتو 3-1 في اليوم الأول من المجموعة C من دوري أبطال أوروبا. في ذلك اليوم، سجل «Lucho» الهدف الوحيد لـ «Dragão» بعد مسرحية فردية رائعة بدأت في القطاع الأيسر وانتهت بتسديدة قوية إلى القطب من اليد اليمنى لإدرسون.

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