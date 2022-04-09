غاب جون جايرو موسكيرا عن فرصة الهدف هذه في سبورتينغ كريستال ضد سيزار فاليخو في الدوري الأول

سبورتينغ كريستال ضد سيزار فاليخو: المهاجم جون جايرو موسكيرا غاب عن هدف واضح فرصة في المباراة للتاريخ 9 من Apertura de la Liga 1 البطولة التي لعبت في ملعب Mansiche في تروخيو.

بعد 72 دقيقة من المباراة، تحولت ركلة مرمى سيزار فاليخو كارلوس جرادوس إلى هجوم دقيق من قبل سبورتينغ كريستال مع المهاجم السماوي جون جايرو موسكيرا كبطل الرواية.

انتهى تخليص حارس المرمى غرادوس في الملعب المقابل وانتهى بضربة رأس أعادت حركة اللعب الهجومية لكريستال.

تم تمكين المهاجم Mosquera جنبًا إلى جنب مع Grados. خرج حارس المرمى عند نهاية المهاجم الذي توجه مع مصير الهدف، لكن ضربته قصرت.

اتبعت موسكيرا مسار الكرة، لكن المدافع المنافس كارلوس أسكيز تمكن من اعتراض التسديدة وأخذ علامة المرمى.

غاب موسكيرا عن فرصة الهدف عندما كانت المباراة 1-0 لصالح سيزار فاليخو الذي لعب مع تسعة رجال لطرد رينزو غارسيس ويورلي مينا.

وأخيرا، فاز سيزار فاليخو 2-0 ضد سبورتينغ كريستال بأهداف من مينا وبيتو دا سيلفا عبر ركلة جزاء.

واجه سبورتينغ كريستال سيزار فاليخو في الموعد التاسع لبطولة الدوري الإسباني 1 أبيرتورا

سبورتينغ كريستال يصل إلى المباراة مع سيزار فاليخو بعد خسارته 2-0 أمام فلامنجو هو أول ظهور في كأس ليبرتادوريس. لا يزال السيليستيس غير مهزوم في مبارياته الست الأخيرة في الدوري 1 بثلاثة تعادلات وثلاثة انتصارات. تعادل نادي ريمنس 2-2 مع ميلغار (الوطن)، أكاديميا كانتولاو (2-2) في ملعب ألبرتو غالاردو وكان 1-1 في زيارتهم لكارلوس شتاين في لامبايكي. كانت الانتصارات ضد UTC (3-2 في ليما)، 1-0 ضد أليانزا ليما في ماتوتي و 4-1 ضد يونيفرسيداد سان مارتين.

يتصدر جامعة سيزار فاليخو المبارزة مع نقاط تسجيل كريستال في ظهوره الأربعة الأخير في بطولة أبيرتورا. ثلاثة تعادلات وفوز ليسجل ست نقاط من أصل اثني عشر ممكنًا. وزعت «بويتا» الوحدات مع سبورت بويز في تروخيو (1-1)، أتلتيكو غراو كزائر (1-1) و 0-0 مع كارلوس مانوتشي (ملعب مانشي). كان النصر من قبل على أرضه ضد أليانزا أتلتيكو.

اصطف المدرب الرياضي كريستال روبرتو موسكيرا مع ريناتو سوليس وجيانفرانكو تشافيز وجيلمار لورا ورافائيل لوتيغر وجيسوس بريتيل وجيسوس كاستيلو ومارتن تافارا وأليخاندرو هوبيرغ وفرناندو باتشيكو وإرفين أفيلا وجواو غريمالدو.

وتدرب خوسيديل ديل سولار الخبير الاستراتيجي في سيزار فاليخو مع كارلوس غرادوس، وكارلوس أسكيز، ورينزو غارسيس، وأورلاندو نونيز، وجيرسون فاسكيز، وخورخي ريوس، وفرانك يسيك، وأرخميدس فيغيرا، وجايرو فيليز، وعبدديل أرويو، ويورلي مينا.

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