هذه هي القصص الأربعة الأكثر مشاهدة على Netflix في العالم

تم الكشف عن القصص الخيالية الأكثر شعبية من قبل مستهلكي Netflix، وفي هذا الترتيب، خيال أمريكا اللاتينية، الإنتاج الأرجنتيني Granizo (All Hail)، بطولة غييرمو فرانسيلا، ممثل الحائز على جائزة الأوسكار The Secret of His Eyes الحائز على جائزة الأوسكار. وكما هو متوقع، وصل الموسم الثاني لبريدجيرتون أيضًا إلى رقم 1، بأرقام مذهلة.

في الموسم الثاني من «Bridgerton» تركز القصة على Viscount Anthony وبحثه عن زوجة. (نيتفليكس)

بعد موسم أول عظيم - الذي قاد سلسلة الكون حتى وصلت الظاهرة الكورية من لعبة الحبار - هذه الدفعة الثانية من السلسلة التي أنشأتها showrunner Shonda Rhimes، ترتدي تاج الملكة مع ما يقرب من 252 مليون ساعة من المشاهدة، مما يجعلها العنوان الأكثر مشاهدة في أسبوع في قائمة القصص الخيالية المنطوقة باللغة الإنجليزية. شخصية جيدة للتنافس مع الرقم التاريخي 1، لعبة Squid على وجه التحديد، والتي تهيمن على ما يقرب من 572 مليون.

بريدجيرتون، استنادا إلى روايات جوليا كوين، لم يأسر الجماهير فقط بقدر ما لدمج أفضل 10 في 39 دولة، ولكن أيضا دفع الموسم الأول إلى الصعود إلى المركز الثاني، مع 53 مليون ساعة مشاهدة. في رقم 3 تبعتها برنامج الواقع Is It Cake? (هل هي كعكة؟) ، مع 26.5 مليون.

يلعب ريان رينولدز دور البطولة في هذه القصة المستقبلية التي يرافقها مارك روفالو وزوي سالدانا وجنيفر غارنر. (نيتفليكس)

من بين الأفلام باللغة الإنجليزية، استقر مشروع آدم، بطولة ريان رينولدز وزوي سالدانيا ومارك روفالو، في المركز الأول مع ما يقرب من 18 مليون ساعة من المشاهدة. سمح له ذلك أيضًا بأن يكون جزءًا من مجموعة القصص الخيالية الأكثر شعبية في تاريخ المنصة: فقد احتل المرتبة الخامسة، مع 227 مليون.

خيال آخر كان قويا هو The Bubble (The Bubble)، الكوميديا الجديدة لجود أباتو، والتي تمكنت من المرتبة الثانية مع مشاهدة أكثر من 12 مليون ساعة. وفي الوقت نفسه، الفيلم الوثائقي لا تثق بأي شخص: على درب ملك العملات المشفرة تجاوز 12 مليون.

غييرمو فرانسيلا، ممثل «سر عيونهم» الحائز على جائزة الأوسكار، هو بطل الرواية للعلامة التجارية الجديدة «حائل». (نيتفليكس)

فيما يتعلق بالخيال الدولي، يؤدي حائل واقتراح الأعمال (اقتراح الأعمال) على التوالي بين الأفلام والمسلسلات. كان الفيلم مع غييرمو فرانسيلا (العشيرة، تحفة بلدي) في أفضل 10 من 32 دولة، ووضع في المرتبة الأولى في الترتيب العالمي مع أكثر من 24 مليون ساعة من المشاهدة. يروي قصة عالم الأرصاد الجوية، ميغيل فلوريس، الذي يرتكب خطأ في توقعات الطقس ولا يحذر السكان من سقوط البرد، مما يحول شعبيته إلى كراهية جماعية ويدفعه في رحلة اكتشاف عاطفي.

فيلم آخر تم قياسه جيدًا في هذه الفئة كان Black Crab (Black Crab)، بطولة Noomi Rapace: دخلت العشرة الأوائل من 78 دولة وتراكمت أكثر من 11 مليون ساعة شاهدت. هذا جعل عمل آدم بيرغ، الذي يتبع ستة جنود في عالم ما بعد المروع أثناء قيامهم بمهمة غامضة، في المرتبة 5 في قائمة القصص الخيالية الأكثر شعبية في التصنيف العالمي.

تستمر السلسلة الكورية في إثارة إعجاب الجماهير: «اقتراح الوظيفة» كان رقم 1 لمدة أربعة أسابيع. (نيتفليكس)

ربما كإرث للتأثير الكبير الذي أحدثته The Squid Game، تمكنت السلسلة الكورية من الوصول إلى مستويات كبيرة من الجمهور. اقتراح الوظيفة هو مثال على ذلك: هذا الخيال، الذي يعيد النظر بطريقة حديثة وذكية لمؤامرة الفتى الفقير الغني بالفتاة، كان في صدارة الإنتاج التلفزيوني الدولي لمدة أربعة أسابيع مع 32.5 مليون ساعة من المشاهدة.

إنه ليس فقط لقب كوريا الجنوبية في الترتيب: الآخرون الذين يقيسون جيدًا هم خمسة وعشرون واحد وعشرون (خمسة وعشرون واحد وعشرون), قضاء الأحداث, التنبؤ بالحب والطقس وسلسلة الزومبي We're Dead (كل من نحن ميت) والتي بعد 10 أسابيع تستمر في القائمة مع ما يقرب من 9.5 مليون ساعة مشاهدة.

