دخلت ابنتا بوتين القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي وعوقبت مع 214 آخرين

ادرج الاتحاد الاوروبى ابنتي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين البالغتان واكثر من 200 شخص فى القائمة السوداء فى اطار حزمة العقوبات الاخيرة على حرب موسكو فى اوكرانيا، وفقا لما ذكرته قائمة رسمية نشرت اليوم الجمعة.

أولئك المدرجين في القائمة، والتي تضم أيضًا 18 شركة، يواجهون مصادرة الأصول وحظر السفر في جميع الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضت بالفعل على ابنتي بوتين: ماريا فورونتسوفا وكاتيرينا (أو إيكاترينا) تيخونوفا، المولودة في عامي 1985 و 1986 على التوالي.

والدته هي الزوجة السابقة للزعيم الروسي، ليودميلا، الذي تم الإعلان عن طلاقه من بوتين في عام 2013.

احتفظ الكرملين بتفاصيل حياة بنات بوتين سرًا شديد الحراسة.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت بالفعل على إدراجها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولكن قائمتها السوداء لم تدخل حيز التنفيذ إلا ليلة الجمعة مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب عمل الترجمة لتكون متاحة في 24 لغة.

Maria Vorontsova

تمت إضافة ما مجموعه 216 شخصًا إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أحفاد بوتين.

وكانت المشاركات البارزة الأخرى: هيرمان جريف، مدير أكبر بنك مدرج في روسيا، سبيربنك؛ القلة أوليغ ديريباسكا، مالك مصانع الأسلحة؛ المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف؛ المزيد من أفراد عائلة روتنبرغ الغنية للغاية بالقرب من بوتين؛ وأعضاء من السياسيين الإدارات التي تدير الجيوب الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن فورونتسوفا كانت على القائمة لأنها شاركت في امتلاك شركة نومينكو، وهي شركة «تشارك في أكبر مشروع استثماري خاص في روسيا في مجال الرعاية الصحية». لذلك، اعتبر أنها استفادت من الحكومة الروسية وشاركت في قطاع يوفر لها الدخل.

وزُعم أنها متزوجة من رجل أعمال هولندي روسي المولد، وفقًا لتقارير إخبارية.

وتضمنت قائمة الاتحاد الأوروبي شقيقتها تيخونوفا لأنها «ترأس حاليا مبادرة التنمية Innoopraktika، التي تمولها الشركات الروسية الرئيسية التي يكون مديروها أعضاء في الدائرة الداخلية للقلة المقربين من الرئيس بوتين». لذلك، لوحظ أيضًا أنها استفادت من الكرملين وشاركت في توليد الدخل.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

في تصريحات قليلة، كشف بوتين أن بناته يتحدثن عدة لغات أوروبية، وتلقين تعليمًا جامعيًا في روسيا ويعيشن في ذلك البلد. كما أن لديه حفيدة. لا يعرف الكثير، لأن الكرملين يبقي الحياة الأسرية لبوتين بعيدة عن الأضواء العامة.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام الروسية، فورونتسوفا هو طبيب الغدد الصماء في شركة أبحاث طبية كبرى ذات صلة بالحكومة تركز على علاج السرطان.

تعرف وسائل الإعلام الروسية على تيخونوفا كعالم رياضيات يرأس مؤسسة للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدولة الرائدة في روسيا. تيخونوفا هي أيضًا راقصة بهلوانية محترفة في موسيقى الروك أند رول، وشاركت في مسابقات دولية مرموقة، وفقًا لتقارير صحفية.

وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تجميد الأصول على بوتين نفسه بسبب غزو أوكرانيا بينما كان يحاول زيادة الضغط على الرئيس الروسي ودائرته الداخلية بغزو أوكرانيا.

تحظر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة واردات الفحم الروسي، وتمنع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية، وتوسع العقوبات المفروضة على القطاع المالي والتجارة الروسية.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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