سيارات تسلا هي خيار شائع بين مشغلي الأسطول

(بلومبرج) - سيارات Tesla Inc. تحظى بالفعل بشعبية لدى مراوح السيارات الكهربائية والسائقين المهتمين بالبيئة. الآن، هم أيضًا يعتنقون اهتمام الشركات التي تبني أساطيل السيارات.

من شركة Hertz Global Holdings Inc. إلى سائقي سيارات الأجرة وإدارة شرطة مدينة نيويورك، أصبحت تسلا خيارًا شائعًا، وإن كان غير متوقع، لمشتري الجملة ويرجع ذلك جزئيًا إلى ربحيتهم. Tesla هي العلامة التجارية الأكثر شعبية في تطبيق تديره Standard Fleet, شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو تساعد الشركات على إدارة أساطيل السيارات الكهربائية.

قال ديفيد هودج، مؤسس شركة Apple Inc السابق الذي عمل على تقنية رسم الخرائط الخاصة بالشركة: «من حيث المفهوم، تعتبر تسلا أكثر تكلفة، لكن الاسترداد يأتي أسرع مما يتوقعه الناس». «هناك تكاليف وقود وصيانة أقل. نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الأميال لكسر حتى وليس 100،000 ميل».

تتابع تسلا نفسها بيع الأساطيل, التي اعتبرتها شركات صناعة السيارات ذات مرة بمثابة الملاذ الأخير لأن سلاسل الإيجار كانت تطلب النماذج الأساسية بدلاً من المركبات الأكثر تكلفة والمليئة بالميزات التي يفضلها المشترون الأفراد. تمتلك Tesla موقعًا إلكترونيًا للأسطول يعزز تكلفة الملكية المنخفضة وقيم إعادة البيع العالية وشبكة الشحن الواسعة للشركة.

ملاحظة أصلية:

أصبحت سيارات تسلا خيارًا شائعًا مع مشغلي الأسطول

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