اكتشف طالب كمبيوتر أن مقاطع الفيديو الإباحية تم تنزيلها من مكاتب وزارة المالية التشيلية

تم تنزيل مقطعي فيديو إباحي هذا الأسبوع من خلال شبكات الحكومة التشيلية، مما أثار الجدل في البلاد.

تم الكشف عن ذلك من قبل طالب هندسة كمبيوتر من جامعة فيديريكو سانتا ماريا دي فينيا ديل مار، الذي نشر بالفعل في فبراير من هذا العام أن شخصًا ما قام بتنزيل فصول من سلسلة Peacemaker بشكل غير قانوني أيضًا من عنوان IP مرتبط بوكيل وزارة التمويل.

نشر راديو بيو بيو أن اسمه سيباستيان غيفارا، البالغ من العمر 19 عامًا.

بحسب وسائل الإعلام التشيلية, توصل الطالب إلى كلتا النتائج من خلال عبور البيانات من قائمة عناوين IP التي تستخدمها الحكومة للتحرير على ويكيبيديا بالمعلومات المقدمة من موقع ويب يسمى «أعرف ما تقوم بتنزيله».

وفقا لوصف صوره، تنتمي الأفلام المعنية إلى «BlackedDraw» و «MomsTeachSex»، الامتيازات التي تنتمي إلى الشركات Vivid و Nubiles.

بالتفصيل، يشير وصف السيول إلى أن هذه أفلام تعرض أداء الممثلات Liya Silver و Skylar Snow، على التوالي.

Un estudiante de ingeniería descubrió descargas de pornogafía desde un IP asociado al ministerio de Hacienda de Chile

تم التنزيل بواسطة IP مرتبط بوكيل وزارة المالية، الثلاثاء الماضي، 5 أبريل، خلال الليل.

تم الإبلاغ عن جميع المعلومات إلى فريق الاستجابة لحوادث أمن الكمبيوتر التابع للحكومة.

لم تعلق السلطات على هذا الأمر، على الرغم من أنه وفقًا لبيو بيو، فإن وكيل وزارة المالية على علم بما حدث، إلا أنها ستحقق في الحلقة وتتخذ الإجراء المناسب.

يرى خبراء الأمن أنه بخلاف نوع المحتوى الذي تم تنزيله، فإن طريقة التنزيل عبر التورنت تشكل خطرًا أمنيًا لا ينبغي أخذه في الوكالات الحكومية.

نقلاً عن بيو بيو، مدير شركة الأمن السيبراني Nivel4 فرناندو لاغوس بيراردي، أوضح أن مؤسسات مثل البنوك وتجارة التجزئة والحكومة يجب أن يكون لديها آليات لحماية واكتشاف حركة المرور هذه الخبيثة نظريًا.

«ما تقوم بتنزيله يمكن أن يكون غشًا، ويمكن أن يأتي مع برامج ضارة، وإذا قمت بتشغيله أو تثبيته لاحقًا، فقد يؤثر ذلك على الأجهزة المتصلة بنفس الشبكة. وقال بيراردي للاذاعة الشيلية «يمكن أن تبدأ في الانتشار في حالة البرامج الضارة».

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