فيديو: أرسلت مارسيلا رييس رسالة إلى أتباعها الذين يريدون أن يكونوا أمهات

لمحبي DJ Marcela Reyes، ليس سراً أنها خرجت مرارًا وتكرارًا عن طريقها لإعطاء أكبر قدر من الاهتمام لابنها فالنتينو، نتيجة علاقة الفنان مع DJ Exotic. قبل بضعة أشهر، لوحظ كيف سعى لإعطاء الطفل الصغير من أفضل احتفالات عيد الميلاد، كما حلم أكثر من واحد في طفولته.

في هذه المناسبة، أرسلت الفنانة رسالة عبر شبكاتها الاجتماعية أرادت من خلالها، بدلاً من انتقادها، إرسال نصيحة لأولئك الذين من بين رغباتها أن يصبحوا أمهات لأول مرة، وربما أولئك الذين يفكرون في إنجاب طفل ثان.

«الأطفال هم أجمل شيء، ليس لدي مثل هذا الحب... لا أعرف حتى كيف أصف الحب الذي أحظى به لابني. الفتيات, تمتع باستقرارك الاقتصادي حتى لا تضطر إلى الاعتماد على أي شخص عندما تأتي هذه البركات, قالت مارسيلا رييس, قبل نشر رسالتها بأكثر الكلمات مكافأة لما يعنيه لها أن يكون ابنها بجانبها.

في وقت لاحق، تناول الدي جي أيضًا موضوعًا اختبرته آلاف النساء مرارًا وتكرارًا اللائي يصبحن حوامل وبعض الوقت بعد الولادة، يتخلى الآباء عن الأمهات إلى مصيرهم.

«... لسوء الحظ في بعض الأحيان، يميل الآباء، في الغالب، إلى أن يكونوا آباء يتخلون، غير مسؤولين، لذلك إذا كان لدينا هؤلاء الأطفال يمكننا أن نكون نساء مستقلات ويمكننا دعمهم ولا نكون وراء أبي يتوسل للحصول على المساعدة، ساعدنا مع الطفل، حتى يتمكن من الذهاب إلى المدرسة، حتى يساعد حقًا!» ، اختتمت مارسيلا رييس من خلال «InstaStories» لها.

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في ما يلي المحتوى الكامل لـ Marcela Reyes :

أكد DJ أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم نساء مستقلات ومن ثم لا يعتمدون على الأب في حالة الهجر.

سرعان ما ظهرت ردود الفعل حيث كانت بوابة الترفيه 'Tracing Famosos' مسؤولة عن تكرار المحتوى الذي شاركته الدي جي من خلال شبكاتها الاجتماعية. أعرب مستخدمو الإنترنت عن دعمهم للفنان بتعليقات مثل: الموافقة على تصريحها لأن البعض لديه أطفال اعتمادًا على اقتصاد الأب والبعض الآخر ألقى باللوم عليها على حقيقة أنه أثناء تسجيل قصص Instagram، صرخ ابنها في الخلفية لجذب انتباه أمي.

اقترحت تعليقات أخرى: «يجب أن يكون لديك استقرار اقتصادي واحد كامرأة، ولا تنتبه إلى أنه سيكون من مسؤولية شخص آخر، خاصة في كولومبيا أن هناك آباء غائبين أكثر من الحاضر», «وجميع أولئك الذين ينتقدون هم من النساء، باختصار، نفاق», «آمل أولئك الذين انتقد نصف ما لدى مارسيلا لإعطائه لطفلك «, «من المحزن أن نرى البعض كيف يجب عليهم التسول حتى للحصول على حفاضات»، من بين أمور أخرى.

من خلال جولة من «الأسئلة والأجوبة», أجاب الدي جي على بعض مخاوف متابعيه حيث تم تسريب أحدهم حول علاقته مع لاعب الريجايتون والشريك الحالي مارسيلا رييس.

«كيف يمكنك الحصول على جنبا إلى جنب مع B King؟» , هو السؤال الذي طرحه بعض مستخدمي الإنترنت, و أجاب عليه:

كتب Exotic DJ في كتابه «InstaStories»: «لم تتح لي الفرصة لمقابلته، ولكن فقط لأنني عاملت فالنتينو بالحب، فأنا أحبه كثيرًا». سرعان ما أصبحت الاستجابة فيروسية وتم تكرارها بواسطة بوابات القيل والقال المختلفة، من بينها «Rechismes» حيث حصلت على ما يقرب من 20,000 إعجاب من مستخدمي الإنترنت.

Exotic DJ respondió si se lleva bien o no con B King esposo de Marcela Reyes y cómo trata a su hijo. Tomada de Instagram @rechismes

يجب أن نتذكر أنه في عدة مناسبات اتهم الدي جي بالتخلي عن ابنه، ومع ذلك، على الشبكات الاجتماعية، هناك العديد من مستخدمي الإنترنت الذين يدافعون عنه لأنهم يزعمون أنه يشارك مع الطفل وأنه لا ينشرها عادة عبر شبكاته الاجتماعية كما لو كانت والدته. يفعل.

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