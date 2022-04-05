باتريشيا شيرينوس لبيدرو كاستيلو: «إنه يمسك الأسنان والأظافر بدماء الشعب»

لم تتردد باتريشيا شيرينوس في انتقاد تصرفات بيدرو كاستيلو وكيفية عدم التعامل مع المجتمع الحالي. تمر الأزمة عبر البلاد بعد إغلاق شركات الطيران التي بدأت في 28 مارس.

بعد أسبوع من بدء الاحتجاجات، تحدث عضو البرلمان ضد الوفيات التي تحدث هذه الأيام وكيف حاول الوزراء تقليل هذه الوفيات.

دعيت عضوة الكونغرس إلى برنامج المذيع بيتو أورتز، حيث أكدت مرة أخرى أن الرئيس استقال من منصب الرئيس.

«من خلال ما أستطيع أن أشم رائحته وفي التجربة التي لدي، هذا هو أن هذا هو مجرد بداية. سيكون هناك المزيد من إراقة الدماء وهذا ما يجب علينا تجنبه. لقد صوتت اليوم ضد عقد اجتماع - اقترحه بعض أعضاء الكونغرس - مع الوزراء والرئيس كاستيلو. لقد صوتت ضدها، ليس لأنني لا أريد التصالح، ولكن لأنني أعتقد أنها مضيعة للوقت لأننا لا نتحدث إلى أي رئيس لبيرو فقط، نحن نتحدث عن كاستيلو، وهو شخص كاذب، الميثومانياك حكومة كاذبة».

بيدرو كاستيلو يفتتح المدرسة ويتجاهل إضراب النقل | تلفزيون لاتينا

واضاف «بهذا يظهر عدم قدرته على الحكم، واذا لم يستطع حتى الحكم، ناهيك عن اننا سنتمكن من الخروج من ازمة مثل تلك التي نحن فيها. جئت مع نفس الاقتراح الذي قلت لكم في اليوم الذي جاء فيه الرئيس إلى الكونغرس، قلت له: استقال السيد كاستيلو لأنه ليس لديك خيار آخر، أنت تمسك نفسك مع الأسنان والأظافر ولكن مع دم الناس يركضون في الشوارع »، وأضاف.

من ناحية أخرى، قالت باتريشيا شيرينوس إنها لا تنوي الاجتماع مع الرئيس كاستيلو، لأنها يعتبره أسطورة وأنه سيكون «مضيعة للوقت».

«أشعر بالكثير من الألم والكثير من الحزن حول ما يحدث في بيرو، إنه موضوع كنا نناقشه طوال الوقت هنا في الكونغرس مع بعض أعضاء الكونغرس، لأن هناك بعض المتسكفين الذين يفضلون مفاوضاتهم الشخصية ويواصلون الدفاع عن كاستيلو. الآن أكثر ما يهمنا هو معرفة أن هناك أكثر من 8 مناطق في أزمة، والتي ارتفعت بينما إيكا، بوكالبا، تشيمبوتي، أوكايالي، تارابوتو. أمازوناس، هوانوكو، وليما، وبيورا، تنفجر عمليا، وتحترق النيران، ولن تعيد اعتذارات كاستيلو الألف الطفل إلى تلك الأم التي رأيناها تبكي للتو لأن الطفل سقط في النهر».

وزير الدفاع يقلل من الوفيات الناجمة عن توقف الناقلين. فيديو: القناة N

«نرى صور مانشاي وسيدة يغمى عليها، ولكن عندما تستيقظ أول شيء تقول «هناك جوع». في الواقع، الجوع هو ما يوجد لأن الناس لا يملكون وظائف، والأسعار ترتفع كل يوم، وعدم استقرار قلق الناس منذ اللحظة التي يستيقظون فيها حتى يذهبون إلى الفراش. تلك النعال الخمسة عشر التي اعتادت ربات البيوت الذهاب لشراء قائمتها كل يوم، وهذا لم يعد كافيا، يجب أن يكون 30، 40، 50 باطن. يفضل كاستيلو الفرار والذهاب إلى المدارس المفتوحة كما لو لم يحدث شيء، فهو يريد أن يلعب بشكل جيد للسكان لكنه لن يحقق أي شيء. ولا يزال كاستيلو يلوم الجميع على عدم قدرته ولكن الناس لم يعودوا يصدقونه».

دعونا نتذكر أن البرلمانية باتريشيا شيرينوس هي التي قدمت لأول مرة اقتراحا بالشغور ضد بيدرو كاستيلو ، عضوة الكونغرس روجت لتلك الوثيقة إلى المؤتمر العام لبيرو، حيث لم ينجح طلبها بعد تصويت لها. زملاء من مقاعد أخرى.

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