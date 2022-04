«دكتور غريب في الكون المتعدد من الجنون»: سيكون له وظيفة خاصة في المكسيك

بعد أقل من شهر بقليل من إصدار دكتور سترينج في الكون المتعدد من الجنون, أعلنت Marvel Studios ذلك في جميع أنحاء العالم, بما في ذلك المكسيك, سيكون هناك موعد خاص لمشاهدة الفيلم من بطولة بنديكت كومبرباتش قبل إصداره في مايو 6.

من خلال شبكاتها الاجتماعية، أعلنت Marvel Studios عن البيع المسبق لتاريخ خاص سيعقد في 4 مايو، قبل يومين من إصداره المسرحي. بعد دقائق، استأنف Cinepolis، أحد أكثر الامتيازات الترفيهية شهرة في المكسيك، ما نشرته Marvel.

«لقد فتحنا بوابة حصرية لعشاق #DrStrange الخارقين. Live #ElMultiversoDeLaLocura قبل أي شخص آخر في معاينته يوم 4 مايو! تذكر أنه اعتبارًا من 6 أبريل، ستتمكن من شراء التذاكر الخاصة بك «، شاركت سلسلة السينما على حسابها على Facebook.

Marvel Studios anunció preestreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness Foto: Cinepolis Facebook

استذكر بعض المستخدمين في مربع تعليق المنشور الجنون الذي تم إنشاؤه في البيع المسبق لتذاكر Spider-Man: No Way Home (2021) أو Avengers: End Game (2019) حيث انخفضت الصفحات على الإنترنت بشكل أساسي بعد الطلب.

وبالمثل، أوضح معجبو Marvel الآخرون كيف تبدو الديناميكيات في الميزات السابقة التي أعلنت عنها Marvel Studios. ومع ذلك، حتى الآن، لم تضع أي من شبكات السينما في المكسيك جداول تاريخ الإصدار هذا على مواقعها على الويب.

«تذكر أن الإصدار المسبق سيكون مثل العروض الأخرى التي كانت في اليوم السابق، ولكن في الساعات العادية، لن يكون في الساعة 00:00 في الرابع، ومن المحتمل أن يكون هناك عرضان في الرابع بين الساعة 7:00 مساءً و 10:30 ″. «العرض الأول سيكون 19:00 مساء المكسيك!! الجدول الزمني مثل هذا لأنه في سبايدرمان لا يزال يقول 11 صباحًا، وفي الساعة 11 صباحًا كان! !» ، هي بعض التعليقات المستردة.

(Marvel Studios) Courtesy of Marvel Studios | Courtesy of Marvel Studios

خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، أعلنت مارفل من خلال حساباتها الرسمية عن البيع الرسمي المسبق لتذاكر دكتور سترينج في Multiverse of Madness وسيكون من 6 أبريل أن يتمكن عشاق الكتاب الهزلي من شراء تذاكرهم في شباك التذاكر ومن خلال السينما. مواقع الويب التي يختارونها.

في نهاية شهر مارس، أطلقت Marvel جيلها الجديد من الأبطال والمناهضين للأبطال مع Moon Knight، بطولة أوسكار إيساك، والمشروع، حيث يتعاونون مع سوني، موربيوس، برئاسة جاريد ليتو. ومع ذلك، فإن محبي القصص المصورة التي أنشأها ستيف ديتكو وستان لي يتطلعون بالفعل إلى وصول الفيلم الذي يقوم أيضًا ببطولة إليزابيث أولسن، واندا ماكسيموف.

وهو أنه مع وصول Marvel Multiverse على الشاشة الكبيرة بعد أحداث الرجل العنكبوت: No Way Home (العنكبوت - الرجل: No Way Home)، حيث جمعت ثلاثة أجيال من أبطال العنكبوتية، توم هولاند، توبي ماغواير وأندرو غارفيلد؛ الأكثر التالية فيلم طموح من قبل عملاق الفيلم هو، بلا شك، دكتور غريب في الكون المتعدد من الجنون، والتي سوف تأتي من يد المخرج الشهير، سام رايمي.

(Marvel Studios) Photo courtesy of Marvel Studios. | Photo courtesy of Marvel Studios

الفيلم الذي أخرجه الرجل الذي أنجبت ملحمة الرجل العنكبوت توبي ماغواير، سيجمع فريق عمل كبير مثل Chiwetel Ejiofor (Mordo)، بنديكت وونغ (وونغ)، Xochitl Gomez (أمريكا تشافيز)، مايكل ستولبارغ ( دكتور ويست) وراشيل ماك آدامز (كريستين بالمر).

وبالمثل، يستمر الفيلم الروائي، الذي يرأسه أيضًا كيفن فيج، رئيس Marvel Studios، في التسبب في توقع كبير، حيث لا يزال من غير المعروف أن أسماء أخرى تمت إضافتها إلى المؤامرة، تجدر الإشارة إلى أن معجبي Marvel مؤخرًا لم يخفوا حماسهم عندما باتريك ستيوارت، الذي أعطى الحياة لتشارلز كزافييه في أول فيلم X-Men أكدت الملحمة مشاركته في فيلم MCU.

الفيلم الذي سيعطي استمرارية لما حدث في Spider-Man: No Way Home وحيث يمكن أن يشير أيضًا إلى ما قدمته سلسلة Disney Plus, لوكي, على الأرجح يضيف إلى الكون المتعدد من Marvel إلى المتنورين وبعض المتغيرات الأخرى مثل السيد. فانتاستيك, Magneto, Deadpool، بلاك بولت، من بين أمور أخرى.

