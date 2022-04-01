من هم ترينيداد كاردونا، دافيدو وعائشة، مغنيي الأغنية الرسمية لكأس العالم قطر 2022

Hayya Hayya (Better Together) هي الأغنية التي قدمها الفيفا كموضوع رسمي لكأس العالم لهذا العام في قطر. إنه تعاون بين المغنية الأمريكية اللاتينية ترينيداد كاردونا, النيجيري ديفيد أديجي أديليك, المعروف باسم دافيدو, وفناني دوجا عائشة المولود.

ترينيداد كاردونا مغنية أمريكية، تشارك حياته مع أمتين، إحداهما من أصل مكسيكي والأخرى بورتوريكو، التي أصبحت معروفة بأغنيته «جينيفر». يشير الفنان إلى أن تجاربه الشخصية، التي تشمل أبًا بيولوجيًا في السجن واثنين من الأمهات اللواتي أعلنن أنفسهن مثليات، هي أعظم إلهاماته، التي يسعى من خلالها للوصول إلى جميع الناس.





دافيدو، بالإضافة إلى كونه مغنيًا، هو ملحن ومنتج. ولد في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه نشأ في لاوس، نيجيريا. وقد تمكن هذا المزيج الثقافي من انعكاسه في موسيقاه، وأشهر أغانيه هي Don Jazzy أو 2 Face idibia أو Wande Coal. يقول الخبراء إنه أحد الفنانين النيجيريين الأكثر صلة حتى يومنا هذا.

عائشة هي اللمسة المحلية للعزاب، وتؤكد أن لديها صلة شخصية بالموضوع والحدث الذي سيقام في بلدها في نهاية العام. الفنانة هي واحدة من الأكثر شعبية في قطر، وقد قادتها شهرتها إلى الظهور في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حضورها في افتتاح الدوحة فستيفال سيتي.

ترينيداد كاردونا، دافيدو، وعائشة هم أول الفنانين الذين تجسدون إثارة كأس العالم لكرة القدم، مع أغنية تمزج بين الإيقاع والبلوز (R & B) والريغي. إن ملف تعريف هؤلاء الفنانين يثري الفكرة التي يريد FIFA تقديمها.



