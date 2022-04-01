قام سكالوني بتحليل منافسي المنتخب الوطني في كأس العالم وقدم طلبًا خاصًا إلى الأرجنتينيين

ستلعب الأرجنتين السعودية والمكسيك وبولندا في كأس العالم 2022 في قطر. بداهة، يحتفل المنتخب الوطني بقيادة ليونيل سكالوني بعدم الاضطرار إلى مواجهة أي قوة أوروبية (كان من الممكن أن تلعب ألمانيا) وقبل كل شيء لأن ظهور Albiceleste الأول سيكون متاحًا. «مهما لمست، كنا سنقبل. إنها مجموعة بها فرق صعبة. المكسيك منافسة نعرفها وصعبة، وانتهى الأمر ببولندا بفوزها على السويد بشكل جيد وسجلت الجزيرة العربية بشكل جيد للغاية. نحن نحترم الجميع، ومن الناحية المنطقية نعتقد أنه يمكننا القيام بعمل جيد في مرحلة جماعية جيدة، لكن الاحترام هو أقصى حد «، أوضح المدرب الأرجنتيني.

كان فريق Aztec أحد المنافسين المحتملين الذين واجهوا في المباريات الودية قبل حدث كأس العالم. لذلك، رثاء سكالوني. «لقد كان التأمين الوحيد، والآن سيتعين علينا البحث في مكان آخر. لكنه ليس شيئًا مهمًا في المباريات الودية. نحن نعرف جيدًا كيف نريد أن نلعب، منطقيًا أود الاستعداد للعب كأس العالم وإذا لم يكن ذلك ممكنًا مع المنافسين في هذه الفئة، فإن أهم شيء هو كيف نفعل «، واصل المدرب في حوار مع TyC Sports.

تناول تحليل كل من منافسي المجموعة C، تحدث سكالوني عن صعوبة مواجهة المكسيكيين. «تاريخيًا، إنه منافس صعب. لقد عانيت منها في عام 2006 كلاعب، حيث لعبوا مباراة رائعة بالنسبة لنا وفزنا في الوقت الإضافي بهدف من ماكسي (رودريغيز). لقد كانت لعبة معقدة للغاية. لديها تقليد كأس العالم وهي منافسة معقدة. لكن بولندا هي أيضًا فريق جيد، مع لاعبين معروفين وكبار اللاعبين. بداهة، لدينا فرص، كما كان لدينا لو لعب شخص آخر لأننا تنافسنا على قدم المساواة».

وبالانتقال إلى المجموعة D، حيث سيلعب منافسو جولة 16، فوجئ المدرب الأرجنتيني لأنه إذا اجتازت بيرو في مباراة فاصلة ضد الإمارات العربية المتحدة أو أستراليا، فسيتم تكرار اختيارات «ثلاثة من أصل أربعة» من نهائيات كأس العالم الأخيرة. «إنه أمر لا يصدق، أتمنى أن تمر بيرو وأن نتقاطع مع تلك المجموعة. في هذه الحالة، سيكون لدينا الطريق جاهزًا، لكن علينا أن نكون متكررًا».

أعطى مدرب الفريق الأرجنتيني رأيه في المنافسين وكذلك «مجموعات الموت» الأخرى

وفيما يتعلق بما يسمى «مجموعة الموت» التي تحدث في كل كأس العالم، أضاف: «رأيت واحد في أوروغواي (المجموعة H جنبا إلى جنب مع البرتغال وغانا وجمهورية كوريا) وتحدثت مع دييغو ألونسو. أعتقد أنه لا أحد يريد أن يلعب الأوروغواي، لديهم فرص وهم بخير. البرازيل معقدة أيضًا (المجموعة G مع صربيا وسويسرا والكاميرون)، لكنني أكرر ما حدث قبل القرعة، لكانوا يقولون أيضًا إنه إذا لعب شخص آخر كان صعبًا، فلا ينبغي أن نكون سعداء أو حزينين. دعونا نفكر في أن نكون جيدًا ونثق بنا».

وهناك ميزة خاصة ستكون مبارزة الأرجنتين لأول مرة ضد المملكة العربية السعودية، المنتخب الوطني. «سنلعب في أكبر ملعب، دع جميع الأرجنتينيين ينتقمون لذلك نحن محليين هناك. سيكونون أقوياء»، قال سكالوني مازحا. بيد انه اضاف «لا يمكننا ان نشتكي ولكن لا يمكننا ان نكون سعداء ايضا. نحن بخير». أخيرًا، أرسل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا تحية خاصة لجميع الأرجنتينيين. «أحيي جميع سكان الأرجنتين، وآمل أن يكونوا هادئين وأطلب منهم الاستمتاع بكأس العالم لأنه يتم لعبها كل أربع سنوات. آمل أن يكون مع الأرجنتين حتى النهاية. استمتع بها والأولاد أيضًا. نحن جميعًا أقوى معًا».

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