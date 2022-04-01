دييغو مارادونا وصلته الغريبة مع المكسيك في تعادلات كأس العالم الأخيرة

عشية قرعة جديدة لتحديد مرحلة المجموعات في كأس العالم، أحد الأسماء التي سيتم تفويتها في الحفل هو دييغو أرماندو مارادونا، لاعب كرة القدم الأرجنتيني التاريخي الذي توفي في نوفمبر 2020 والذي كان خلال العقد الماضي أحد الضيوف الرئيسيين من قبل FIFA إلى المهرجانات المختلفة.

كان قرعة كأس العالم 2018 في روسيا أحد الأحداث الأخيرة التي كان فيها بطل الرواية، وبطريقة غريبة، كان الشخص الذي اضطر إلى إخراج الكرة من المكسيك لتخصيصها للمجموعة F، وهو إجراء ربطه مرة أخرى بإقليم الأزتك.

قبل عام واحد فقط, كان El Diego حاضرًا في قرعة أخرى لكأس العالم وكان محظوظًا أيضًا للكشف عن المنتخب الوطني المكسيكي, على الرغم من أنه هذه المرة كان تحت 20 كأس العالم, حيث تم وضع Tri في المجموعة B, أيضًا إلى جانب ألمانيا, ولكن مع فنزويلا وفانواتو كمرافقين.

كان دييغو مارادونا مسؤولاً عن إخراج الفرق من الوعاء 2 في قرعة روسيا 2018 (الصورة: رويترز/غريغوري دوكور)

في نسختي كأس العالم، تم قياس Tricolor ضد فريق Teutona وفي كلتا الطبعتين تقدمت كالمركز الثاني في المجموعة, لذلك لم تبشر يد الله بالسوء لفرق الأزتك.

على الرغم من أن هاتين المباراتين الأخيرتين لن يكونا قادرين على إعادة إصدار، إلا أن علاقة مارادونا بالمكسيك لا ترقد هنا، حيث تم تأطير إرثه الدولي ببطولته العالمية في عام 1986، عندما توج الأرجنتين على أرض ملعب أزتيكا.

بالإضافة إلى ذلك، قبل وفاته، أنتجت خدمة البث Netflix سلسلة تم فيها تأكيد علاقته بالمكسيك مرة أخرى، على الرغم من أن هذه المرة لدخول مسرحه مع مدرب دورادوس دي سينالوا، وهو فريق من الدرجة الثانية كان قريبًا جدًا من قيادة الدرجة الأولى.

أخرج دييغو مارادونا الكرة من المكسيك في قرعة روسيا 2018 (الصورة: رويترز/غريغوري دوكور)

عزز دييغو مارادونا نفسه كشخصية قريبة جدا من المكسيك، حيث أن النجاح الرياضي التاريخي الذي حققه في عام 1986 شمل أيضا لحظتين تذكرها عالم كرة القدم: يد الله وهدف القرن، سواء في مباراة رمزية ومع خلفية تاريخية ضد إنجلترا، المقابلة للربع النهائي من كأس العالم.

نظرًا لأن أهم ثلاثة أحداث قام بها مع ألبيسيليست وقعت في عملاق سانتا أورسولا، في يوم وفاته زار المبنى العديد من مواطنيه الذين يعيشون في المكسيك، بهدف تكريم لحظات الفرح التي أعطاها لهم دييغو.

تاج الجنازة الذي وضعه ملعب أزتيكا في اليوم الذي توفي فيه دييغو مارادونا (الصورة: استاديو أزتيكا)

حتى استاديو أزتيكا كان لديه تفاصيل في ذكرى صدع أمريكا الجنوبية، حيث وضع تاج جنازة في المرمى حيث ميز النتيجة التاريخية بيده، مع أسطورة في المنتصف مكتوب عليها «أنت تسير جنبا إلى جنب مع الله».

بالإضافة إلى ذلك، تقع على مشارف العملاق لوحة إحياء لذكرى الهدف الذي سجله ضد إنجلترا، حيث بدأ من منتصف الملعب وضرب ما يصل إلى سبعة منافسين، لذلك منذ ذلك الحين اعترفت المنظمة المكسيكية بالحدث الذي وقع في 23 يونيو 1986.

اللوحة التي تحيي ذكرى استاد أزتيكا إلى «هدف القرن» لدييجو مارادونا (AP Photo/إدواردو فيردوغو)

كان دييغو مارادونا بطل العالم مع الأرجنتين على ملعب أزتيكا في عام 1986 (الصورة: AP)

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