رفض قاض أمريكي طلب غيسلين ماكويل لمحاكمة جديدة وأيد الإدانة بتهمة الاتجار بالقصر

Ghislaine Maxwell

البريطاني Ghislaine Maxwell, شريك جيفري إبستين الذي أدين بالأطفال الجنس الاتجار في نهاية في العام الماضي, لن تتم محاكمته بعد الآن في محاكمة جديدة على النحو المطلوب لمدة ثلاثة أشهر, قرر ذلك يوم الجمعة من قبل قاض أمريكي.

قالت القاضية أليسون ناثان من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وفقًا لأمر محكمة أصدره نظام العدالة الأمريكي، «تم رفض التماس المدعى عليه لمحاكمة جديدة».

رفضت القاضية الأمر بإعادة المحاكمة بعد أسابيع من استجواب المحلف تحت القسم في محكمة في نيويورك حول سبب عدم الكشف عن تاريخها الشخصي كناجية من سوء المعاملة في استبيان أثناء عملية اختيار هيئة المحلفين.

وقال المحلف انه «ذهب بسرعة كبيرة جدا» الاستبيان ولم يعط عمدا إجابة خاطئة على سؤال حول الاعتداء الجنسي.

وقال «لم اكذب لأكون في هيئة المحلفين هذه».

في رأيه، قال ناثان أن فشل هيئة المحلفين في الكشف عن اعتداءه الجنسي السابق خلال عملية اختيار هيئة المحلفين كان مؤسفًا للغاية، ولكنه ليس متعمدًا.

وخلص القاضي أيضًا إلى أن المحلف «لم يكن له أي تحيز تجاه المتهم ويمكن أن يكون بمثابة هيئة محلفين عادلة ونزيهة».

إذا كانت هيئة المحلفين قد أجابت على الأسئلة بشكل صحيح، كان محامو ماكسويل قد قالوا أنه من المحتمل أن يعترضوا على وجود الرجل في هيئة المحلفين على أساس أنه قد لا يكون عادلاً مع شخص متهم بارتكاب جريمة مماثلة.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en 2005. Ella ayudó a administrar las casas de Epstein, facilitar sus relaciones sociales y reclutar masajistas

رفض مكتب المدعي العام الأمريكي التعليق يوم الجمعة. تم ترك الرسائل مع محاميي Maxwell.

وأدين ماكسويل، 60 عاما، بتهمة الاتجار بالجنس وغيرها من التهم بعد محاكمة استمرت شهرا تضمنت شهادة أربع نساء قالت إنها لعبت دورا في إعدادهن لإساءة معاملة إبستين.

انتحر إبستين في أغسطس 2019 أثناء انتظار المحاكمة في سجن اتحادي في نيويورك بتهم تتعلق بالاتجار بالجنس.

يقول ماكسويل إنه بريء.

وبعد اختتام المحاكمة، أجرت هيئة المحلفين، التي تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط على أنها هيئة المحلفين رقم 50، مقابلات مع مختلف وسائل الإعلام تصف المداولات وكشفت عن تعرضه لسوء المعاملة عندما كان طفلاً. قال أنه أقنع بعض المحلفين أن الذاكرة الناقصة لإساءة معاملة الضحية لا تعني أنها لم تحدث

طُلب من المحلفين المحتملين في القضية إكمال استبيان مكون من 50 صفحة يتضمن سؤالًا طرح، «هل وقعت أنت أو أحد أصدقائك أو أحد أفراد الأسرة ضحية للتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجنسي؟»

وضعت هيئة المحلفين علامة «لا».

وقالت هيئة المحلفين في إحدى المقابلات أنه لا يتذكر طرح هذا السؤال، أنه كان رقم 48 في الاستمارة.

طلب محامو الدفاع عن ماكسويل من القاضي أن يأمر على الفور بمحاكمة جديدة، لكنها قالت أنها لا تستطيع القيام بذلك دون استجواب هيئة المحلفين.

بعد أن استجوب ناثان هيئة المحلفين في أوائل مارس, قدم المحامون من كلا الجانبين حججًا مكتوبة. وقال المدعون إن هيئة المحلفين ارتكبت «خطأ صادقا» وأنه «من الواضح جدا» أن ماكسويل تلقى محاكمة عادلة.

اختلف محامو ماكسويل.

وجادلوا بأن «إعذار إجابات المحلف 50 الكاذبة لأنه يعتقد أن تاريخه الخفي في الاعتداء الجنسي لم يؤثر على قدرته على العمل كهيئة محلفين عادلة ونزيهة لا يرضي مظهر العدالة». «فقط محاكمة جديدة هي التي ستفعل ذلك.»

(مع معلومات من وكالة فرانس برس وأسوشيتد برس)

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