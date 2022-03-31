«مون نايت»: أوسكار إسحاق في أزمة هوية عميقة محاطة بالكثير من العمل

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام حول شخصيات Marvel التي بدأت بعناوين المسلسل لـ Disney+هو أنهم أحضروا «الثانوية» للأفلام لفتح مجال العمل والوصول إلى الحد الأدنى من القصص ثم ربطها بما هو الآن متعدد الأكوان (المحور المركزي للمرحلة 4) . كان هناك أيضًا القليل من فرصة الأزمة، حيث قاموا بتسريع عملية الإنتاج لهم مستفيدين من حقيقة أن الناس كانوا في المنزل طوال اليوم. مع Moon Knight، كل ما ينهار ويفتح مرحلة جديدة في Marvel: تقديم شخصيات في السلسلة ثم إضافتها إلى القائمة من المنتقمون (أو عالم الأفلام، شيء مثل الترويج). لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة لأن هذه ليست شخصية سهلة.

ستيفن جرانت، الذي يلعبه أوسكار إسحاق، هو موظف صحيح وفعال يعمل في متجر هدايا في المتحف. ولكن في نفس الجسم يسكن أيضًا مارك سبيكتور، وهو مرتزق سابق فعال وسفينة جسدية لإله مصري يسعى إلى تلقيح العالم بالعدالة. وهما نصفان متعارضان يقاتلان من أجل السيطرة، ولكنهما مكملان أيضًا واحد هو الدماغ والسلام والبراءة، والآخر هو القوة والفوضى والحرب. لكنهم سيكتشفون ذلك في بضعة فصول.

بعد مشاهدة الحلقات الأربع التي جلبتها Disney+إلى الصحافة، أصبح هناك شيء واضح: يتم تنفيذ جميع مشاهد الحركة والجزء الأكثر خارقًا بشكل جيد ومع مكافأة محاولة معرفة من هو المسيطر أو من سيتولى السيطرة في موقف معين، لأنه يعتمد على من هو، ستيفن أو مارك، سيتم حل الصراع بشكل مختلف. الخط الآخر من الصراع هو الدراما النفسية لهذه الشخصية وهذا هو المكان الذي يصبح فيه أكثر من ذلك بكثير من البالغين والملفوف. إلى ذلك يجب أن نضيف الشرير الذي هو أكثر إثارة للاهتمام بسبب ماضيه وحاضره ونموذجه التجاري: آرثر هارو، لعبت من قبل إيثان هوك، زعيم مجموعة تشبه الطائفة التي تريد العثور على قطعة أثرية يتخيلها، في حوزة ستيفن/مارك.

أوسكار إسحاق ليس عليه أن يثبت أي شيء كواحد من أفضل الممثلين في جيله. اختر المنتجات التي يمكن أن تشكل تحديًا مستمرًا، من بطل Marvel إلى رجل عادي في خضم أزمة الزواج. إنه يفهم لعبة هوليوود. ولكن هنا أخذ على تحد أكبر: شخصيته لديها اضطراب الهوية الانفصامية، وهو تمرين ينطوي على وضع وتطوير ما يقرب من هويتين بالتوازي، ولكن إلى ذلك يجب أن نضيف نسخه الخارقة: مارك هو فارس القمر، في حين يبدأ ستيفن في تطوير يوم السيد ليلة . والنتيجة جيدة، ولكن في بعض الأحيان مع القليل من وقت التطوير، حيث تحتاج السلسلة إلى تقديم صراع أعلى محاطًا بالعمل ومع كمية هائلة من العناصر التي تتسبب في فقدان أداء إسحاق، قبل كل شيء،.

مارك هو مون نايت، بينما يبدأ ستيفن في تطوير يوم السيد نايت. (ديزني بلس)

لكن بقية الإجراءات تنفذ ميزانية عمومة. يضمن كل من شرير هوك وليلى الفولي, لعبت من قبل ماي كالاماوي, أن إسحاق لا يأخذ دورًا ساحقًا ويعمل, أكثر من أي وقت مضى, كشخصيات داعمة, وكذلك تطوير قصصهم الخاصة. موراي أبراهام، الممثل الحائز على جائزة الذي يعطي خونشو الصوت، له أيضًا وزنه في القصة ويعمل مظهره باعتباره أكثر اللحظات صوفية وإثارة للاهتمام في الفصول الأولى. إنها مجموعة صغيرة، تتجاوز المظاهر المختلفة لها، لكن معظم سلسلة Marvel تنفذ هذه الديناميكية. كما أنه يعمل هنا لاحتواء بطل الرواية إسحاق.

فيما يتعلق بـ Moon Knight، فإن الشخصية المركزية لهذه القصة التي سنراها بالتأكيد مرة أخرى لاحقًا، لديها تاريخ لأكثر من 40 عامًا في المقالات القصيرة لـ Marvel. إنها قبضة خونشو، الإله المصري الذي يعرض عالمًا موضوعيًا جديدًا وواسعًا ليتم استكشافه ويلتزم بـ MCU بدون عرض ملموس وموجز، ولن يتم تعلمه إلا على طول الطريق وحرفياً من خلال الضربات (التي تلقاها ستيفن ومارك). وأعتقد أن هذا كان القرار الصحيح للمسلسل. اكتشاف هذه الأساطير، ليس المصرية الحقيقية ولكن الأساطير المصرية مارفل، يحدث بشكل طبيعي طوال الصراع. إنه ليس شيئًا يجب أن نستوعبه كمتفرجين إلى جانب كل التعقيد الذي تحمله شخصية إسحاق. وكما سنكتشفها مع ستيفن (القوى والآلهة الأخرى وقصة قديمة مع الشرير)، فإن عرضه لا يشعر بثقل شديد.

لدى Moon Knight تاريخ لأكثر من 40 عامًا في الرسوم الكاريكاتورية Marvel. (مارفل)

يبدأ مون نايت شيئًا قذرًا. الفصل الأول بدون توازن يتم تجميعه بعد ذلك في الفصل الثاني والثالث. يتطور كفيلم إثارة نفسي، ثم يتقدم على طول جانب الرعب (الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في الحلقتين الأوليين) وينتهي بالقرب من ملحمة المومياء لبريندان فريزر، بين المغامرات والفكاهة والكثير من المؤثرات الخاصة والكثير من الرمال. منطقي من خلال مواقع وموضوع السلسلة، ولكن، في هذه الحالة، يتم فقدان البطل. نادرًا ما نرى تصميم Moon Knight المثير للاهتمام وجميع ميزاته. ربما ستتحسن في الحلقتين الأخيرتين.

باختصار، يتميز الموسم الأول (في الواقع الفصول الأربعة الأولى) من Moon Knight بعناصر مثيرة للاهتمام في كل مكان. في بعض الأحيان يتم تنفيذها بشكل جيد للغاية وفي حالات أخرى مزدحمة للغاية. دون الوصول إلى نهاية السلسلة، تعيد Marvel تشغيل شخصية في MCU غنية بقصتها الخاصة، تسبب الإدمان بسبب هذا المزيج من الحركة والرعب والفكاهة، مع صراعات عميقة وعناصر عمل تبدو لطيفة للغاية، ولكنها تخدم أكثر من الوعد مما سيأتي في الموسم الثاني و لم الشمل مع الأبطال الآخرين.

في نفس الجسم الذي يعيش فيه ستيفن جرانت مارك سبيكتور. (ديزني بلس)

تم عرض Moon Knight لأول مرة هذا الأسبوع على Disney+.

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