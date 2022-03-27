هذه هي الطريقة التي يمكنك بها استخدام صوت TikTok كراوي في مقاطع الفيديو الخاصة بك

يتيح لك TikTok تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ونشرها بسهولة بالغة. أي شيء يمكن للمستخدم التفكير فيه يمكن أن ينتشر بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، لديك كل شيء بنقرة واحدة. الموسيقى الأصلية والصوت لمرافقة الصور والفلاتر والتأثيرات والترجمات وحتى الراوي، التعليق الصوتي TikTok. يطلق عليه تحويل النص إلى كلام وهو مفيد إذا كنت لا تريد التحدث في مقاطع الفيديو وتفضل التعليق الصوتي بأسلوب «Loquendo» لقراءة ما هو مكتوب.

ومثل كل شيء على TikTok، من السهل نسبيًا تحويل النص إلى كلام لمرافقة المشاركات. سواء تم استخدام TikTok على iPhone أو هاتف ذكي يعمل بنظام Android. في مقاطع الفيديو، يمكنك استخدام الموسيقى والأغاني الخاصة بك أو تلك التي توفرها المنصة. يمكنك أيضًا إضافة أصوات ومؤثرات صوتية، وكلها تأتي مع تعليق صوتي يشرح الفيديو أو يتم تشغيله مع صورة. يمكن أن يكون صوتك الخاص، عاديًا أو مشوهًا، أو صوت TikTok. الحد الوحيد هو الإبداع. والحد الزمني للنشر.

بدافع الفضول، غيرت TikTok العام الماضي صوتها إلى صوت جديد. السبب؟ رفعت الممثلة الصوتية الأصلية دعوى قضائية ضد المنصة لأنها كانت تستخدم لشيء لم يتم توظيفها من أجله. لذلك قام مالك TikTok ByteDance بحل المشكلة عن طريق تغيير الصوت. بعد ذلك، يجلب Infobae كيفية إضافته إلى مقطع فيديو.

هذه هي الطريقة التي يمكن بها استخدام نص إلى كلام في مقاطع فيديو TikTok

يجب افتراض أنك مستخدم TikTok وأن لديك تطبيق Android أو iOS الرسمي مثبتًا. بالطبع، من الضروري التسجيل كمستخدم. إنه مجاني ويمكنك استخدام بيانات اعتماد Google أو Facebook لتسريع العملية. بهذه الطريقة لا يتعين عليك تذكر كلمة مرور جديدة.

بمجرد فتح التطبيق، يمكنك عرض مشاركات الآخرين أو إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بك. لبدء تسجيل أو تحرير منشور، ما عليك سوى النقر فوق الرمز برمز+. إنه في الجزء السفلي من شاشة الهاتف.

TikTok. (الصورة: iSenaCode)

بعد ذلك، يمنحك مساعد النشر خيار حفظ الفيديو في هذه اللحظة بالضبط أو تحميل مقطع فيديو التقطته على هاتفك الذكي. كما يسمح لك بتحميل الصور. بمجرد حصولك على الفيديو، يمكنك البدء في تحريره. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إضافة الأشياء. وما يهم هو صوت TikTok.

لتضمين تعليق صوتي في الفيديو الخاص بك، تحتاج إلى النقر فوق نص ثم إدخال النص الذي تريد إضافته إلى الفيديو الخاص بك. بشكل افتراضي، يضيف هذا نصًا فوق الصورة. بعد ذلك، لكي تتم قراءة النص بصوت TikTok، سيتعين علينا النقر فوق النص الذي نريد سماعه ثم تحديد خيار النص إلى كلام.

تحويل النص إلى كلام في TikTok. (الصورة: مارفيكوم)

الخطوة الأخيرة هي النشر. يجب أن نتذكر أنه يمكن إخفاء الفيديو بحيث يمكن فقط للمستخدم الذي يمتلكه رؤيته. وبمجرد التأكد من أنك تحب الطريقة التي تبدو بها، يمكنك نشرها للجميع على TikTok ليراها.

خيار آخر هو حفظ الفيديو كمسودة و/أو يمكنك أيضًا نشر الفيديو وحفظ النسخة على الهاتف.

شيئان يجب مراعاتهما حول أصوات TikTok:

1. إذا قمت بتغيير النص الذي تريد قراءته مع التعليق الصوتي، فيجب إعادة تمكين ميزة تحويل النص إلى كلام لقراءته بصوت عالٍ. سيتذكر المحرر نفسه هذا أيضًا.

2. وإذا لم تعجبك، فيمكنك إيقاف تشغيله بالنقر فوق النص مرة أخرى والنقر على التراجع.

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