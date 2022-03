جوائز الأوسكار 2022: أنتوني كوين المكسيكي الذي فاز بجوائز الأوسكار في نفس الفئة

الطبعة 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على بعد ساعات قليلة فقط ومعها ولدت النشوة لأهم جائزة في الفن السابع في العالم اهتمامًا كبيرًا. هذا هو السبب في أن تاريخ اللاتينيين داخل الحفل طوال تاريخه قد ولد البحث عن هؤلاء الممثلين والمخرجين والمصورين وغيرهم ممن فازوا بالفوز بالترشيحات أو حتى الفوز بها.

كان أنتوني كوين ممثلًا مكسيكيًا أمريكيًا مؤممًا ومخرجًا سينمائيًا ورسامًا وكاتبًا ونحاتًا حصل على جوائز متعددة، بما في ذلك جائزتي أوسكار، مما جعله أول قصة دم أزتيك ليس فقط لغزوهم، ولكن للقيام بهذا الفعل في نفس الفئة فقط 4 سنوات متباعدة: «أفضل دعم الممثل» في عام 1953 لـ ¡فيفا زاباتا! وفي عام 1957 من قبل إل لوكو ديل بيلو روجو.

الممثل المولود في 21 أبريل 1915 في تشيهواهوا، تم تعميده باسم أنطونيو رودولفو كوين أواكساكا، لأن والده كان من أصل أيرلندي وكانت والدته مكسيكية، التي التقت خلال الثورة المكسيكية، التي شارك فيها كلاهما. كان مزيج الثقافات أحد الدوافع الرئيسية له لمواصلة لعب أدوار مختلفة مع نغمات العديد من الجنسيات.

الحائز على جائزة الأوسكار أنتوني كوين يطرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود، كاليفورنيا، 27 مارس 1957. فاز كوين بأفضل ممثل داعم عن دوره في فيلم «شهوة من أجل الحياة». (صورة AP)

منذ صغره، انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة، ولأن الوضع الاقتصادي لم يكن مواتياً، كان على أنطونيو العمل منذ أن كان عمره 5 سنوات وأكثر من ذلك عندما توفي والده. بعض الصفقات التي قام بها كانت بائع الصحف، منظف الأحذية، ميسون وحتى ملاكم خلال فترة مراهقته. المهن التي لم يخجل منها أبدًا وبعد نجومته استذكر بفرح في كل مرة يسأله فيها صحفي عن هذا الموضوع.

أخذ أنتوني كوين دورة في الرسم والتمثيل في مدرسة الفنون التطبيقية الثانوية وفي الهندسة المعمارية مع فرانك لويد رايت, ولكن على الرغم من اللعب لفترة من الوقت والقيام بذلك بطريقة غير عادية وفقًا للنقاد في هذا المجال, كان مصيره موجهًا بالفعل نحو التمثيل. لهذا السبب، لم يستغرق أداؤه في السابع وقتًا طويلاً للوصول إلى مشاريع، على الرغم من أنها لم يتم تذكرها كثيرًا، ولكنها ساهمت في جعل الصعود إلى الشهرة حقيقة واقعة.

كان الممثل مكسيكيًا بالولادة وأصبح أمريكيًا في وقت لاحق. (الصورة: الأرشيف)

تم أداء بينوس له في المسرح عندما كان عمره 21 عامًا، ثم ظهر لأول مرة في عالم السينما كفيلم إضافي في أفلام مثل The Milky Way، بقلم ليو مكاري و The Prison Vultures، بقلم لويس فريدلاندر. على الرغم من ذلك، كانت أول لحظة كبيرة له على الشاشة الكبيرة مع فيلم درب التبانة (1936) ومع دور في فيلم الإفراج المشروط (1936). في كليهما، أصبح الوجود «الإضافي» محورًا لم يعجبه الجمهور الأمريكي، لذلك جاء المزيد من الأدوار بسرعة.

على الرغم من زواجها من ابنة المخرج سيسيل بي دي ميل، كاثرين، إلا أن مهنة أنتوني كوين راكدة في الأدوار الداعمة التي لعب فيها دور الأمريكيين الأصليين، رجال العصابات الإيطاليين، رجال العصابات، الفلبينيين وذوي الأصول الإسبانية، الشخصيات التي لم تثري مهنته.

عاش الممثل 5 سنوات فقط في المكسيك. (الصورة: الأرشيف)

مع الذهب الأسود، ستظهر الشهرة العالمية أمام عينيه حيث فاز هذا الفيلم بأول تقدم له، كونه عام 1947 مهمًا جدًا في حياته، حيث تم تأميمه أيضًا في الولايات المتحدة في نفس الوقت. هناك قام بتجسيد أمريكي أصلي يصبح مليونيرًا نفطيًا. بالإضافة إلى ذلك، عاد إلى المسرح بشخصية ستانلي كوالسكي في المسرحية ترام يسمى الرغبة التي حصل بها على إشادة نقدية متعددة.

توفي عن عمر 86 سنة (الصورة: الأرشيف)

في عام 1952 وصل إلى القمة عندما فاز بأول جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساند لمشاركته في فيلم ¡Viva Zapata! ، إلى جانب مارلون براندو، يلعب دور شقيق إميليانو زاباتا، يوفيميو. هكذا أصبح أنتوني كوين أول مكسيكي يحصل على تمثال صغير ذهبي من الأكاديمية.

يعيش زاباتا! كانت سيرة ذاتية أمريكية عام 1952 من إخراج إيليا كازان. يروي حياة الزعيم الثوري المكسيكي من أصوله الفلاحين، مساره الثوري حتى وفاته. كان الفيلم أساسيًا في أساطير زاباتا التي يمكننا اليوم التعرف عليها عن المعبود المكسيكي وكان هنا أن التاريخ صنع في تاريخ أوسكار للمكسيكيين.

الممثل طرحت مع جائزته (الصورة: الأرشيف)

مع هذه الجائزة في متناول اليد، أخذت مهنة كوين جوًا جديدًا قاده إلى الفوز بجائزة الأوسكار الثانية له، في نفس الفئة، في عام 1956، بفضل أدائه كرسام بول غوغان في فيلم Lust for Life، وهو فيلم عن حياة الفنان فنسنت فان جوخ، والذي ظهر فيه ثماني دقائق فقط.

يحطم هذا القانون رقمين قياسيين رائعين لللاتينيين: أن تصبح أول مكسيكي يفوز بنفس الجائزة في نفس الفئة بالإضافة إلى الحصول على تقدير من الأكاديمية لعمل لا تشوبه شائبة مما جعلها واحدة من أقصر العروض في تاريخ السينما لا تزال تفوز بالتمثال الذهبي.

هذا ما بدا عليه في الفيلم (الصورة: الأرشيف)

لسوء الحظ، توفي مع زوجته الأخيرة وأطفاله في مستشفى في بوسطن في عام 2001، عن عمر يناهز 86 عامًا، نتيجة الالتهاب الرئوي الحاد الذي تم التعاقد معه بعد خضوعه للعلاج الكيميائي بسبب سرطان المريء. تم إلقاء بعض رماده في وادي النحاس في تشيهواهوا وبقية رماده ملقاة على ممتلكاته في رود آيلاند.

أصبح العمل المهني لأنتوني كوين ليس فقط معيارًا للنجاح للممثلين والممثلات المكسيكيين، ولكن لنقابة أمريكا اللاتينية بأكملها، حيث إنه مثال على أنه ليس فقط من الولايات المتحدة يمكن للمرء أن يفوز بجوائز الأوسكار. في إصدار 2022 هذا، فرص انضمام مكسيكي آخر إلى القائمة رائعة.

استمر في القراءة:

ما هي الأفلام التي تحتوي على معظم التماثيل في حفل الأوسكار؟