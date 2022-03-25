بيرو ضد أوروغواي: فيديريكو فالفيردي وتسديدته لمسافات طويلة مثيرة للإعجاب التي تحطمت على العارضة لتصفيات قطر 2022

بيرو ضد أوروغواي: كاد مهاجم شاروا فيديريكو فالفيردي أن يسجل هدفًا مثيرًا من خارج منطقة الجزاء في المباراة لتاريخ 17 من تصفيات قطر 2022 التي لعبت في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو.

بعد 47 دقيقة من المباراة، تم مسح هجوم من قبل المنتخب الوطني الأوروغواي في منتصف الطريق من قبل الدفاع البيروفي وعقد كرة القدم من قبل فيديريكو فالفيردي.

يبدو أن الخطوة الهجومية الثانية لأوروغواي لا تجلب أي خطر وكان من المتوقع أن تستأنف سيليست هجومها على المنطقة الحمراء البيضاء.

ومع ذلك، فوجئ فيديريكو فالفيردي بتسديدة تبلغ حوالي 35 مترًا خارج منطقة الجزاء. كانت التسديدة قوية وموجهة لتحطم على العارضة على الرغم من امتداد حارس المرمى البيروفي بيدرو جاليزي.

يصل المنتخب الوطني البيروفي إلى المباراة مع الأوروغواي بعد أن حقق أربع مباريات دون أن يخسر بثلاثة انتصارات وتعادل واحد. فاز روجا الأبيض على بوليفيا في ليما (3-0)، وفاز على فنزويلا في كاراكاس (2-1) وكولومبيا في بارانكويلا (1-0). في التاريخ 16 تعادل 1-1 مع الإكوادور (1-1)

كسر منتخب أوروغواي الخط السيئ من خمس مباريات دون الفوز بأربع هزائم وتعادل. تعادل Charrúas (0-0) ضد كولومبيا في مونتيفيديو، وخسر أمام الأرجنتين (3-0) في بوينس آيرس، البرازيل (4-1) كزائر، الأرجنتين في المنزل (1-0) وبوليفيا (3-0) في لاباز. ثم فاز مع المدرب دييغو ألونسو بفوزين متتاليين ضد باراغواي (1-0) في أسونسيون وفاز على فنزويلا (4-1) في ملعب سينتيناريو.

اصططف المدرب ريكاردو غاريكا مع بيدرو غاليز، ولويس أفينكولا، وكارلوس زامبرانو، وألكسندر كالنس، وميغيل تراوكو، وسيرجيو بينيا، وريناتو تابيا، ويوشيمار يوتون، وأندريه كاريو، وكريستيان كويفا وجيانلوكا لابادولا.

اختار الخبير الاستراتيجي في أوروغواي دييغو ألونسو هذا أحد عشر: سيرجيو روشيه؛ رونالد أراوخو، دييغو غودين، جوسيما جيمينيز، ماتياس أوليفيرا؛ فاكوندو بيليستري، جورجيان دي أراسكايتا، رودريغو بنتانكور، فيديريكو فالفيردي؛ داروين نونيز ولويس سواريز.

مباريات تاريخ آخر مباراة فاصلة

الثلاثاء 29 مارس

بيرو ضد باراجواي (ليما)

الإكوادور ضد الأرجنتين (غواياكيل)

بوليفيا vs البرازيل (لاباز)

تشيلي vs أوروغواي (سانتياغو)

فنزويلا ضد كولومبيا (بويرتو أورداز)

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