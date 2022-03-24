الطريقة على whatsapp لمعرفة ما إذا كانت جهة الاتصال تتبع موقعي في الوقت الفعلي

في بعض الأحيان يشارك الأشخاص موقعهم في الوقت الفعلي على whatsapp للعمل أو الأمان أو لتحديد موعد مع شخص ما بشكل أسرع، ولكن ليس في جميع الحالات يتم استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح.

بعد ذلك، سيوضح لك Infobae كيفية معرفة ما إذا كان أحد جهات الاتصال الخاصة بك لديه هذا الوصول ويتتبع كل تحركاته.

قبل أن نبدأ، من الضروري شرح الفرق بين الموقع الحالي وموقع whatsapp في الوقت الفعلي: الأول هو نقطة ثابتة، بالضبط عندما تم إرسالها؛ والثاني، سيسمح للمرسل بمعرفة أين يذهب الشخص الذي شارك موقعه، كما لو كان GPS في الحركة.

عند مشاركة الموقع في الوقت الفعلي، يمكنك اختيار ما يصل إلى ثلاثة خيارات: أن الموقع معروف كل ثانية لمدة 15 دقيقة على الأقل أو ساعة أو حتى 8 ساعات. إذا تم اختيار أي من الطريقتين الأخيرتين، يمكن لشخص ما متابعة تحركاته دون علمه.

موقع whatsapp في الوقت الحقيقي. (الصورة: Xataka أندرويد)

كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما يتبع أو إذا كان لديه موقع شخصي في الوقت الفعلي على whatsapp

- أولاً، تأكد من أن whatsapp ليس لديه تحديثات معلقة في متجر Google Play لنظام Android أو متجر تطبيقات iOS.

- الآن، افتح التطبيق واضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا.

- بالنسبة لهواتف iPhone، اضغط على الإعدادات، يمكن أن تكون موجودة مع أيقونة عجلة التروس أو الترس.

- الآن، انتقل إلى الإعدادات > الحساب > الخصوصية.

- انقر هنا على قسم الموقع في الوقت الفعلي.

- سيظهر جميع الأشخاص الذين تمت مشاركة الموقع معهم في الوقت الفعلي، فهذا يعني أن جهات الاتصال هذه تعرف مكانك في جميع الأوقات.

- ما عليك سوى النقر على الزر الأحمر المسمى إيقاف المشاركة وهذا كل شيء، سيختفي الموقع تلقائيًا.

توقف عن مشاركة موقع whatsapp في الوقت الفعلي. (الصورة: مدونة كريستيان DvE)

أخيرًا، إذا كانت لديك أي مشاكل مع whatsapp وتحتاج إلى الإبلاغ عنها، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الخاصة بك: smb_web@support.whatsapp.com أو android_web@support.whatsapp.com. يمكن أيضًا تقديم نفس الطلب من iPhone من خلال الخدمة الحصرية لنظام iOS.

كيف تعرف من يتحدث شريكك أو أصدقائك أكثر على whatsapp

كل مستخدم لديه دردشاته المفضلة مع الأشخاص الذين يتحدثمعهم أكثر، ومع ذلك، قد يكون الأخير فضوليًا في البعض.

تضمن Meta أن المحادثات بين المستخدمين مشفرة من طرف إلى طرف؛ وهذا يعني أنه لا أحد، ولا حتى ميتا، يمكنه رؤية محتوى الدردشات.

ومع ذلك، فقد وجد بعض المستخدمين طريقة لمعرفة من يتحدث أكثر من شريكهم أو صديقهم أو أي شخص آخر. بهذه الطريقة، على الرغم من أنهم قد لا يتمكنون من مشاهدة المحادثات، إلا أنهم سيكونون قادرين على معرفة من يقضون معظم الوقت معه على المنصة.

تعرف على الشخص الذي يتحدث إليه على whatsapp. (الصورة: في الزوجين)

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هناك حاجة لتنزيل تطبيق ثان ٍ. بالطبع، يتطلب الحصول على الهاتف المحمول للشخص الآخر لبضع دقائق:

- عليك أولاً التأكد من أن لديك أحدث إصدار من التطبيق، إذا لم يكن لديك يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات الخاص بك (App Store أو Play Store).

-افتح التطبيق وانتقل إلى الإعدادات.

-أدخل التخزين والبيانات.

-هناك يجب أن ترى علامة التبويب إدارة التخزين.

- سيتم عرض قائمة بجميع الأشخاص الذين يتحدث معهم شريكك أو صديقك بالترتيب.

- ستختلف جميعها في الحجم بسبب مقاطع الفيديو أو الصور التي تتم مشاركتها بين المستخدمين. على الأرجح، الشخص الذي يحتوي على أكثر الملفات مشاركة هو الشخص الذي تتحدث إليه أكثر.

يجب التأكيد على أن هذه الخدعة يمكن أن تكون مضللة ومعقدة لأنها تتطلب بضع دقائق مع الهاتف المحمول للشخص الآخر. في هذه الحالة، قد يكون من الأفضل أن تسأل مباشرة قبل إدخال ملف تعريف whatsapp هذا.

استمر في القراءة











