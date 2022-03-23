طعن سائق ديدي راكبا رفض دفع ما طلبه

على الرغم من أنه يبدو سخيفًا، إلا أن هذا النوع من الأشياء يحدث في كثير من الأحيان في بلدنا أكثر مما نتخيل. في الآونة الأخيرة، استخدم مستخدم تطبيق Didi الخدمة في ميديلين للسفر من Itagüí إلى منزله في Robledo Pilarica. قبل التقدم للرحلة، لم يكن ليتخيل أنه سينتهي به الأمر إلى واحدة من أسوأ التجارب في حياته.

أمر خوسيه ميغيل سيبالوس السيارة كالمعتاد. وعند وصوله إلى وجهته، شرع في دفع ثمن الخدمة، ولكن السائق كان يتقاضى منه ضعف ما يشير إليه الطلب. لم يفهم الشاب الوضع ورفض دفع الرقم، بحجة أن هذه ليست القيمة الحقيقية. في فترة ما بعد الظهر من ذلك اليوم كان قد قام بنفس الرحلة وكلفته حوالي 26،000 بيزو. الآن، اتهم السائق له أكثر من 50،000.

لم يأخذ الرجل مطالبة خوسيه ميغيل بطريقة جيدة وكان رد فعله بقوة. بعد عبور كلمة، هاجم الشاب. «إذا كنت لن تدفع لي ما أقول لك، النزول»، يقول الشخص المصاب الذي قال له السائق. «لقد اتخذت قرار النزول، ورميت الباب عليه ونزل على الفور ورمى نفسه علي. أركض للخلف وأشعر أنه يسحبني بيده، ثم أدرك أن لدي جرح».

يرتدي الشاب نظارات على وجهه. تبدو كبيرة جدًا فوق القناع. تبدو شعر متوسط الطول فوق الجبهة مباشرة. إنه أسود. بعد حضور مركز طبي حيث حصل على ثلاث نقاط وأعطاه عدة أيام من الإعاقة، أجريت مقابلة مع الشاب من قبل TeleMedellín وصدم بما حدث. وقال: «قلت «كنت في حفل شواء، مع أصدقائي، بشكل طبيعي، طلبت سيارة وأنا في غرفة الطوارئ لأن شخصًا طعنني للتو»، وكأنه لم يكن هناك مجال في ضميري أن هذا كان يحدث لنا حقًا وهذه هي الطريقة التي كان بها انعدام الأمن في الشوارع».

وفي هذا الصدد، رفض المتحدثون باسم الطلب، من خلال بيان، العدوان وطلبوا من مستخدميه الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من أجل اتخاذ العقوبات المناسبة في الوقت المناسب. «نحن نرفض بشدة أي عمل عنيف ينشأ خلال طلب بوساطة التطبيق. تلقينا على الفور تقرير الحالة، وقام فريق الأمن بتنشيط بروتوكولاته، واتصل بالمستخدم وبدأ التحليل من أجل اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة (...). نحن ملتزمون بسلامة المجتمع، وهذا هو السبب في أن أي شخص يستخدم تطبيقنا بشكل غير صحيح، في انتهاك للشروط والأحكام، سيتم حظره من المنصة».

على الرغم من أن تطبيقات الهاتف المحمول لطلب خدمات النقل أصبحت البديل الرئيسي للأشخاص، إلا أن الشكاوى المتعلقة بالرعاية والسلامة لا تتوقف. يحدث في سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، وكذلك الدراجات النارية. حالة خوسيه ميغيل هي واحدة أخرى من بين العديد. تجدر الإشارة إلى أن أحد أكثرها شعبية مؤخرًا كان نيلسون فيلاميل، الذي تم استنكاره في 30 يناير من هذا العام لمكتب المدعي العام لإساءة معاملة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا التقطها من خلال طلب.

تشهد هذه الأفعال فقط على أن العمليات الداخلية للشركات المسؤولة عن هذه التطبيقات، فيما يتعلق باختيار سائقيها، ليست صارمة بما فيه الكفاية، وعلى الرغم من أنها لا تستطيع توقع مثل هذه الأحداث، إلا أنها يمكن أن تضمن أن عمالها ليس لديهم شخصية عنيفة ولن ينتهي بهم الأمر. مهاجمة أدنى إهمال. آمل ألا تخرج المزيد من الحالات من هنا. سيكون علينا أن نرى.





استمر في القراءة:



