يشرح المسجل السابق كيف ستعمل سلسلة الوصاية على البطاقات في عدد الأصوات المحتمل

في مواجهة انتقادات من مختلف القطاعات السياسية وعدم الثقة في سلسلة الوصاية على البطاقات الانتخابية في مواجهة احتمال إعادة فرز الأصوات لانتخاب مجلس الشيوخ، قال المسجل السابق خوان كارلوس غاليندو إنه في عملية العد، من الممكن إعادة فرز الأصوات عند سؤالها شهود الانتخابات أو الصرافين.

في الحوارات مع راديو W، أوضح غاليندو أن هذه الوثائق محمية تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه من المتوقع حدوث أخطاء، لكنه شدد على أن النظام يقوم بإجراء التصحيحات ذات الصلة.

وأخيرا، دعا إلى الهدوء، مؤكدا أن «النظام نفسه لديه آليات لتصحيح المشاكل التي قد تنشأ».

وقال المسجل: «من أجل حماية المؤسسة ومن أجل الوصول إلى الحقيقة الانتخابية، اتخذنا القرار، وفقًا للتناقضات التي لا تعد ولا تحصى في أشكال E-14 لمجلس الشيوخ، ومن أجل راحة البال في البلاد، لطلب إعادة فرز جميع جداول مجلس الشيوخ في الجمهورية» ألكسندر فيغا.

ما حدث في الأيام الأخيرة كان له تأثير كبير على الساحة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد 29 مايو. قال غوستافو بترو، أقوى مرشح (وفقًا لاستطلاعات الرأي) والذي فاز بأكثر من 4 نصف مليون صوت في المشاورة بين الأحزاب للميثاق التاريخي، إنه يجب ضمان الشفافية الانتخابية، لذلك قرر التوقف عن حضور المناظرات.

«أوقف وجودي في المناقشات الانتخابية حتى يتم ضمان شفافية التصويت. وسنتصرف بأقصى قدر من الحذر وندعو الرقابة الدولية إلى العمل على وجه السرعة. في الوقت الحالي لا توجد سلسلة شفافة من الوصاية على الأصوات المحسوبة بالفعل»، قال المرشح الرئاسي على حسابه على تويتر.

وفيما يتعلق بإعادة فرز الأصوات والموجة الهائلة من الانتقادات من بعض القطاعات السياسية، تحدث حتى الرئيس إيفان دوكي وأوصى بأن تقوم السلطات الانتخابية بإعادة فرز الأصوات لتوفير ضمانات للمواطنين والجهات الفاعلة السياسية المعنية.

وقال: «في ضوء لجنة الضمانات الانتخابية التي ستعقد غدا ومن أجل إعطاء المواطنين الثقة في شفافية العملية الانتخابية، من المستحسن النظر، من جانب @CNE_COLOMBIA، في المضي قدما في إعادة فرز الأصوات العامة في الانتخابات لمجلس الشيوخ». الرئيس الكولومبي.

في النقاش الأخير الذي أجراه RCN ووسائل الإعلام المتحالفة معه، المرشحون فيديريكو غوتيريز من ائتلاف فريق كولومبيا، وسيرجيو فاجاردو من ائتلاف سنترو إسبيرانزا، وإنغريد بيتانكورت من حزب الأوكسجين الأخضر، وإنريكي غوميز مارتينيز من حركة الإنقاذ الوطني تعتبر أنه من المهم إجراء إعادة فرز الأصوات.

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