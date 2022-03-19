سيكون لـ «True Detective» الموسم الرابع على HBO

لقد مرت ثلاث سنوات قبل العودة العظيمة لـ True Detective، مختارات التلفزيون من نوع الشرطة التي يتم بثه على ملف HBO. في تاريخ المسلسل, لعب ماثيو ماكونهي وودي هارلسون دور البطولة في الموسم الأول; لعب كولين فاريل وراشيل ماك آدامز الأدوار المركزية للثاني; والثالث جعل ماهرشالا علي أول محقق أسود شوهد في هذا الخيال.

وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، فإن مبتكر عالم الشرطة هذا، Nic Pizzolatto، لن يشارك هذه المرة وسيقع السيناريو على عاتق المخرج المكسيكي عيسى لوبيز (يعودون وكل شيء سيء). ستشارك الإنتاج التنفيذي مع باري جنكينز، المخرج الذي فاز بجوائز الأوسكار عن ضوء القمر . مشروع الفصول التالية قيد التطوير حاليًا وستكون لوبيز مسؤولة عن توجيه الطيار. يمكن أن يكون لبيزولاتو دور واحد فقط كمنتج تنفيذي على الرغم من أنه غير مرتبط بالإنتاج.

القصة الأصلية، التي أنشأها Nic Pizzolatto، حظيت باستحسان النقاد على الفور. (HBO ماكس)

في يناير 2020، عقد showrunner اجتماعات مع المديرين التنفيذيين HBO وأكد أنهم اتفقوا على أنه من الأفضل للجميع أن يذهبوا في طريقهم المنفصل. فيما يتعلق برحيل كاتب السيناريو والمنتج الأمريكي، كان بيت التلفزيون مسؤولاً عن جميع حقوق الدراما، ومعها، مُنحت السلطة الكاملة لاختيار فريق جديد تمامًا من الكتاب والمنتجين لاستكشاف وجهات نظر أخرى للشرطة والعالم الجريمة.

حصل الموسم الأصلي على True Detective ما مجموعه أربعة ترشيحات إيمي, وفاز بالفوز في أفضل اتجاه لمسلسل درامي لكاري جوجي فوكوناغا. بعد البث الثالث، تم اعتبار علي في فئة أفضل ممثل رائد في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني.

جذبت الدفعة الثانية أيضًا نجمتين سينمائيين (كولين فاريل وراشيل ماك آدامز)، لكنها لم تحقق نفس النجاح. (HBO ماكس)

الآن، سيكون جينكينز هو الذي يقف وراء عودة الإنتاج هذه إلى التلفزيون ومع فيلموغرافيا رائعة تسبقها. حصل على أعلى تقدير من أكاديمية هوليوود عن فيلمه ضوء القمر في عام 2017 وعمل جنبًا إلى جنب مع برايم فيديو لسلسلة The Underground Railroad في السنوات الأخيرة.

الموسم المشهود الذي بدأ True Detective

أعطى ماكونهي وهارلسون الحياة على التوالي إلى روست كول ومارتن هارت، وهما محققان من قسم التحقيقات الجنائية في شرطة ولاية لويزيانا اللذان، في عام 1995، تم تكليفهما بقضية مروعة تتعلق بقتل امرأة. تتبع بعد مسار، يذهب الوكلاء وراء الحقيقة من خلال التفاصيل التي لم تكن معروفة وزيارة الأماكن التي كانت مرتبطة بالضحية.

في عام 2019، لعب ماهرشالا علي دور البطولة في الموسم الثالث الذي ظهر لأول مرة الشخصيات الرئيسية الأمريكية الأفريقية. (HBO ماكس)

جميع المواسم الثلاثة من True Detective متاحة لـ عرض في كتالوج HBO Max .

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