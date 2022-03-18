بيرو ضد أوروغواي: أخبار المضربين من «لا سيليست» قبل مباراة التصفيات قطر 2022

سيتعين على المنتخب الوطني البيروفي مواجهة التزام صارم تجاه نظيره الأوروغواي في التاريخ السابع عشر لتصفيات أمريكا الجنوبية. كلا الفريقين بحاجة إلى الفوز للحصول على فرصة للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر. بهذا المعنى، سيكون لـ «La Celeste» كل قوتها في الهجوم، لذلك سنخبرك في هذه المقالة عن أخبار كل من المضربين الأربعة «Charrúas» الذين تم استدعاؤهم .

بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة إلى أنه قبل بضع ساعات، أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم (AUF) عن لاعبي كرة القدم الـ 26 الذين تم استدعاؤهم للعب آخر موعد مزدوج لعملية التأهل ضد بيرو في مونتيفيديو يوم الخميس 24 مارس وتشيلي في سانتياغو يوم الثلاثاء 29. وتشمل هذه القائمة الأسماء المهيبة لويس سواريز، وإدينسون كافاني، وداروين نونيز، وماكسيميليانو غوميز. جميع المضربين والذين سنقوم بتحليلهم أدناه:

لويس سواريز

«بيستوليرو» له اسم محفور في كرة القدم الدولية من قبل ليفربول إنجلترا وبرشلونة في إسبانيا، الأندية حيث أظهر أفضل نسخة له في القارة القديمة. يلعب حاليًا في أتلتيكو دي مدريد، وهو كيان وصل إليه في منتصف عام 2020. مع «colchoneros» فاز بلقب الدوري الإسباني في ذلك الموسم، كونه هداف فريقه برصيد 21 درجة.

ومع ذلك، فإن حاضره يشير إلى أنه كان بديلاً عن دييغو سيميوني لصالح الثنائي جواو فيليك-أنطوان غريزمان. في الواقع، كانت آخر مباراة انطلاق له في 19 فبراير في الفوز 3-0 على أوساسونا. ومع ذلك، تمكن من تحويل 11 هدفًا إلى 36 مباراة . وبالمثل، فإن حقيقة أنه هداف طبيعي يتمتع بكل الخبرة في التصفيات والعوالم تجعله خطيرًا على بيرو بأهدافه السبعة في 12 مباراة لعبت في عملية التصفيات الحالية .

«لوتشو» سواريز سيكون المرجع الكبير لأوروغواي في الهجوم مع إدينسون كافاني. | الصورة: نيكولاس سيلايا

إدينسون كافاني

«ماتادور» هو آخر من الأسلحة المعروفة لـ «لا سيليست». مسيرته معروفة جيدا في كرة القدم الأوروبية في أندية مثل باليرمو، نابولي، باريس سان جيرمان والآن في مانشستر يونايتد. وصل فريق التمثيل الإنجليزي في منتصف عام 2020 في عملية متفق عليها لمدة عام. لكن أدائه الرائع بـ 17 هدفًا و 5 تمريرات مساعدة في 39 مباراة تسبب في قيام الإدارة بتمديده لموسم إضافي.

الآن، في هذا الموسم، انخفض بروزه بشكل كبير مع عودة كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد. لم يساعده عدم انتظام الفريق على البدء أيضًا، لذلك انعكست ذلك في الهدفين والمساعدة الأولى التي لعبها في 16 مباراة لعبها . ومع ذلك، فإننا نشير إلى أحد أفضل الهدافين الذين سجلتها أوروغواي في العشرين عامًا الماضية مع لويس سواريز وعلى قدم المساواة مع دييغو فورلان التاريخي. في التصفيات الحالية لديه هدفين فقط في 7 مباريات ، لذلك سنرى ما إذا كان يتمكن من إيقاظ وجهه التهديف ضد «ثنائي الألوان».

لا يأتي «ماتادور» كافاني من موسم جيد في مانشستر يونايتد، لكنه دائمًا ما يشكل خطرًا في الهجوم. | الصورة: وكالات

داروين نونيز

بالتأكيد أفضل لاعب مهاجم أداءً اليوم. كان نموها منذ وصولها إلى أوروبا (ألميريا من إسبانيا) في عام 2019 من بينارول مثيرًا للإعجاب حقًا. مع 'indálicos' سجل 16 هدفا في 32 مباراة.

ومع ذلك، جاء انفجاره من يد بنفيكا البرتغالي، الذي سمح له بأن يكون في مشاهد عظماء القارة القديمة مثل يوفنتوس، أتلتيكو دي مدريد، مانشستر سيتي، من بين آخرين. في موسمه الأول مع 'غلوريوسو' سجل 14 هدفًا في 45 مباراة. بينما في الموسم الحالي لديه 26 درجة ضخمة في 33 مباراة، منها 4 كانت في دوري أبطال أوروبا و 1 فعل ذلك للتأهل إلى الدور ربع النهائي ضد Ajax في هولندا . هذا يمكن أن ينقله إلى فريقه الوطني، الذي لا يزال مستحقا لأنه لديه هدف واحد فقط في 7 مباريات لعبت . من الواضح أنه سيبدأ في البنك بحضور الثنائي Suarez-Cavani، لكنه بديل مثير للاهتمام للغاية لسنوات 22 التي سيتعين على «الأبيض الأحمر» النظر فيها.

يتمتع داروين نونيز بحضور كبير في بنفيكا في البرتغال. | الصورة: وكالات

ماكسيميليانو غوميز

مهاجم فالنسيا من إسبانيا هو الخيار الرابع لدييجو ألونسو في هجوم أوروغواي . بدأ في أكاديمية ديفينسور سبورتينغ في بلاده وبدا أن مسيرته في ارتفاع من حيث الأهداف. على الرغم من أنها لم تكن خطوة كبيرة في أوروبا مقارنة بمهاجمي «charruas» الآخرين. كان أفضل موسم له في 2017/2018 مع سيلتا فيغو، حيث سجل 19 هدفًا في 44 مباراة. حاليا، في فريق «الأسود والأبيض» لديه 3 أهداف في 29 مباراة، بينما في التصفيات لديه هدف واحد في 4 مباريات. اللاعب الذي، باستثناء المفاجأة في اللحظة الأخيرة، لن يكون لديه العديد من الخيارات للعب.

ماكسي غوميز هو البديل الرابع لدييجو ألونسو في صدارة أوروغواي | الصورة: وكالة فرانس برس

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