La acidificación del océano es lo que está volviendo blancos los corales y matándolos, ya que no pueden mantener la relación simbiótica con los invertebrados. Esto es una consecuencia invisible del cambio climático, ya que no muchas personas tienen acceso a ellos. Además, los coloridos peces que componen ese ambiente, no se comen. Pero los peces que sí se ingieren en el sushi, como el atún rojo y ciertos tipos de caballa, dependen de los arrecifes de coral por la cadena alimenticia.