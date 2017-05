La mayoría de los días, me levanto y, para ver cómo dormí, chequeo los sensores de mi muñeca. Luego, los del cuarto, que me dicen cómo están las condiciones ambientales en la habitación. Después hago las cosas de cualquier persona. Medito, me pongo algunos otros sensores encima, desayuno, trabajo un rato. Al mediodía como liviano y me voy al gimnasio. Luego trabajo otro poco y, generalmente, por la noche medito y leo.