Nosotros normalizamos toda la situación, incluso a los síntomas que se desatan cuando no estamos conectados (como la ansiedad, por ejemplo). Eso es porque estamos formados en un discurso que viene de aquella época en que Internet se había imaginado como otra cosa. La visión no se ha actualizado. Pero, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, y si te digo, por ejemplo: 'conozco un sujeto que tiene una sustancia en el bolsillo, que la lleva siempre consigo porque sino le provoca ansiedad, que no puede separarse a más de un metro porque empieza a buscarla. Y además hace un consumo unas 150 veces al día', diremos que esta persona es una adicta a esa sustancia, o que es un dependiente de esa sustancia y eso es justo lo que está ocurriendo con esas nuevas tecnologías. Lo que pasa es que lo hemos normalizado, en gran medida porque emanamos de aquel discurso de los años 90′ en donde Internet y el uso que se hacía de la web eran algo totalmente distinto.