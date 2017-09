"Ah, y que no se te ocurra ninguna idea rara, no pueden ponerse a más de seis metros de distancia, tienen que estar mirándote y debes quedarte atado al palo en mitad del patio. Y para mostrarte que no soy un completo desalmado, si no has muerto cuando se ponga el sol, te liberaré para que puedas acabar tu vida pacíficamente lejos de aquí. Debo marcharme ahora pero volveré mañana a ver si te han enterrado en un buen sitio", dijo el general.