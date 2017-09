En Visuales, Ramiro Quesada Pons (proyecto a desarrollar "La imagen real") afirmó que con su obra no busca transmitir algo al espectador, sino que prefiere sugerir: "No me interesa generar algo unidireccional en donde hay que 'entender' un concepto o una idea. Con que suceda una situación en donde los sentidos tienen algo diferente a lo establecido me es suficiente". Su instalación, entonces, "sugiere" que la percepción está mediada por imágenes.