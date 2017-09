"Era poco tiempo para generar contactos y empecé a averiguar y allá hay ferias que se hacen en realidad en la calle, no con este formato de exposición donde el artista vende directamente", contó Spinetto en diálogo con Infobae. "Me pareció espectacular porque me permitió contactarme con gente con la que no hubiera tenido acceso nunca. También recibía un feedback más honesto, porque todos nuestros conocidos nos dicen 'qué lindo' pero ahí uno toma el riesgo y, bueno cuando volví acá todas las ferias eran de galerías. Yo sabía que muchos artistas no teníamos lugar para exponer. La verdad es que en Buenos Aires hay muchas galerías muy buenas pero no alcanzan para la cantidad de artistas que somos".