Según el artista, "El arte siempre se entendió como un especie de laboratorio para pensar el futuro. Yo creo que ese futuro se hace cada vez más inmediato. Hoy, los artistas que a mí me interesan no piensan en cómo su obra se va a leer en 100 años, sino en el 'ya'. Nosotros no trabajamos en una botella cerrada pensando en lo que van a decir en el futuro sino en el ahora; que tu obra dialogue con el contexto".