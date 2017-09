Según la experta, estas distintas partes del equipamiento que funcionan juntas, pueden ser modificadas para interrumpir ese sistema y, por lo tanto, una emoción. La falta de expresión de una emoción ayuda a mantener el control de la misma. "Podemos pensar y hasta escribir sobre algo que nos duele, pero estos procesos no manifiestan emoción y por lo tanto no nos desestabilizan. No manifestar abiertamente la emoción es el primer paso para poder controlarla y por el contrario, la libre expresión de la emoción la fortalece", puntualizó.