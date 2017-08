Aceptación: "Aceptar es no oponer resistencia. Es no luchar. Es no intentar cambiar lo que no podemos cambiar, es tomar lo que sucedió de la forma en que fue y no de la manera que nos hubiera gustado que fuera", indicó Antonini. ¿De qué se trata? Primordialmente renunciar al intento de modificar aquello que no podemos cambiar.