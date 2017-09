"Podemos aprender a procurar el bien ajeno, a cultivar la compasión y la generosidad si aprendemos, a tener cierto control sobre nuestra mente", indicó Antonini. "Hace muchos años escuché una reflexión del Dalai Lama donde decía que el ser humano no se maneja por sí solo. Desde que nacemos y hasta llegar a la vida adulta necesitamos del cuidado de los otros. No llegamos por nosotros mismos al lugar donde nos encontramos, hemos sido acompañados y ayudados por los demás y volveremos a necesitar del cuidado de los otros cuando seamos ancianos", explica la experta en su libro GPS Mental, Para llegar a donde quieras. "Muchos nos han ayudado a lo largo de nuestra vida. Si tenemos esto presente, mientras tengamos una edad donde podemos valernos por nosotros mismos podemos no solo devolver lo que hicieron por nosotros, sino además ayudar a quienes nos rodean y tenderles una mano sin esperar nada a cambio".