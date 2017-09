Por medio de su cuenta de Instagram, declaró: "Lo de mi 'panza de papá' se convirtió en algo viral. Y pensé: ¿en serio? Me refiero a: primero, no voy a tener que ponerme delante de una cámara hasta dentro de un par de meses, y dos, es que en realidad soy padre. Pero no pasa nada, porque he tenido el mejor cuerpo de Nueva York durante décadas. No me quita el sueño…". Semejante variación estaba relacionada con su personaje película "Find Me Guilty".