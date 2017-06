La cantante británica con una voz de lujo es una de las artistas más criticadas por su voluptuoso cuerpo, sin embargo a ella nunca le afectó. Su brillante tono y sus canciones fueron las más reproducidas a nivel mundial como 'Hello' y 'Rolling in the deep' y opacaron todas las críticas que inundaba los portales web y la televisión con respecto a su físico.