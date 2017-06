-Seguramente no, porque ya nadie se sorprende con ningún tipo de información acerca del sexo. Hoy googleás cualquier cosa y te sacás la duda. Sí creo que, a pesar de toda esta información que exageradamente existe, al alcance de la mano, no hay una campaña fuerte que brinde información sexual. Hay unos cuadernillos extraordinarios de educación sexual integral que deberían estar en todos los colegios, porque ahí se enseña todo acerca del sexo. No solo explica cómo conseguir placer o de qué manera cuidarse, sino con las preferencias sexuales y la no discriminación.