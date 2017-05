Su talón de Aquiles te diría que eran los amigos, y sus hijos, pero por sobre todo sus amigos, que pasaban a ser parte de su familia. Todas las noches había una cena donde iban todos menos yo -como yo estaba en pareja- y no sabés lo bien que lo pasaban. Y no sabés lo que lamento hoy no haber participado de esas cenas maravillosas que tuvieron todos mis compañeros menos yo. No sabés lo que lo lamento. Cuando me preguntan si me arrepiento de algo de lo que hice en mi vida, yo contesto que sí, me arrepiento de tantas cosas, por ejemplo esto. No haber dejado mi pareja por lo menos una vez por semana para ir a estar con la gente de mi palo, de donde yo trabajaba. La verdad es que eso lo siento, lo siento todavía hoy.