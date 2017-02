"Do These 10 Things and Trump Will Be Toast" es la última prédica de Michael Moore. La traducción al español sugiere algo así como "haga estas diez cosas y Trump estará en graves problemas". El decálogo en su cuenta de Facebook descubre la fórmula para incomodar al nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo tituló "El simple plan de diez puntos de Michael Moore para frenar a Trump" o el anglosajón "The Michael Moore Easy-to-Follow 10-Point Plan to Stop Trump". Una medida renovada para enfatizar su postura de vocero de un discurso que molestó históricamente al establishment estadounidense.