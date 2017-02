Trump ganó las elecciones y, desde el primer día, no le tembló el pulso para llevar adelante las políticas que había anunciado. La misma gorra, después del triunfo electoral, se transformaría en el foco de los cuestionamientos. "Brady no es tonto. Hay un montón de gente en la NFL -propietarios, ejecutivos y jugadores- partidarios de Trump, pero nadie tan público como él. Sabía que la gorra iba a ser notada, sabía que iba a obtener cobertura y él no tenía problemas con eso", achaca Nancy Armour, columnista de deportes de USA Today.