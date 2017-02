"Se puede ser adicto a las drogas, a la comida o al juego, pero también a determinadas personas, al sexo, a las compras, la tecnología, internet, al celular, y más. Dichas adicciones reflejan carencias no resueltas, insatisfacción permanente, representan aquellas carencias que no aceptamos. De manera tal que creemos que se compensará buscando fuera lo que sentimos que nos falta dentro, y dicho 'rescate' externo aliviaría, apaciguaría, pero al no resolver ni darnos la satisfacción que realmente buscamos volvemos a repetir compulsivamente".