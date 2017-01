"Tomamos a este fantástico grupo de jóvenes a los que la vida les jugó una mala pasada y no es su culpa, y los ponemos en un ambiente corporativo, al que le importan más los números que los jóvenes. Les importan más las ganancias a corto plazo que la vida a largo plazo de este ser humano", afirma. Pero no todo está perdido: "Me gustaría que la sociedad y sus padres hubieran hecho un mejor trabajo, pero no lo hicieron. Cuando entran a nuestras empresas, nosotros tenemos que hacernos cargo. Nosotros tenemos que idear formas de aumentar su autoestima, tenemos que hacer esfuerzos extra para enseñarles habilidades sociales que se perdieron. No debería haber celulares en reuniones de trabajo. Ninguno".