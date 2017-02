Básicamente, los investigadores observaron dos grandes diferencias entre la gente que se sentía sola y la que no: Los genes que codifican la respuesta inflamatoria del cuerpo se encienden a un grado no observado en los que no sufren de soledad; y, al mismo tiempo, observaron actividad suprimida en un grupo de genes que se ocupan de defender al organismo de infecciones virales.