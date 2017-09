"Perfecto, está bien, es sincera", le dijo el vicepresidente de San Lorenzo. "Y se cruzó con Rocío Robles (25), la señora de Griffo", le preguntó después. "No, ella estaba dando un móvil y yo me maquillaba y opinaba de atrás y nada, no me voy a pelear con Rocío, me cae bien, tiene 20 años", cerró piadosa.