"Hay gente que me llama para que la critique, que me avisa que salió en las revistas para que yo les pegue. Carmela (Bárbaro) me dijo que no puede creer que todos me digan que me aman, cuando yo los mato". Y finalmente concluyó: "Para mí esto es una carrera, todo lo que hago, lo estudio, lo analizo, me preparo".