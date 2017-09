Luego, Jonathan explicó que un guardia de seguridad intentó sacar al hombre que se había peleado con las dos mujeres, pero lo soltó cuando aparecieron muchos de sus amigos en el VIP. "Ahí fue cuando todos vinieron a pegarme a mí. Ningún seguridad se metió a sacarme de ahí. Como pude empecé a correr, bajé del VIP y empecé a correr por la pista, cuando me choco contra un fierro en el estómago y me caigo, siento que me agarra un seguridad del cuello y me empieza a sacar para afuera", señaló.