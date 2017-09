"Así lo dejaron a uno de mis bailarines", acusó Flavio. "Esto sucedió en INK. Los de seguridad no hicieron nada, es una vergüenza". Y tras pedir no ser víctimas del miedo "y no denunciar estas cosas", el creador de Stravaganza advirtió: "No voy a parar hasta que aparezcan los culpables".